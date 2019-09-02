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Başkan Aslan’ının yeni adli yıl mesajı

Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, yayımladığı mesajında yeni adli yılı kutladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:50
Başkan Aslan’ının yeni adli yıl mesajı

Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, yayımladığı mesajında yeni adli yılı kutladı.


Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, yeni adli yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, "Vatandaşın adalet duygusunun tatmin ederek toplumda huzur ve güven ortamını sağlayan, insanı hukukun merkezine yerleştiren, hak ve özgürlüklerin güvencesi olan bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması temel hedef olmalıdır. İleri demokrasinin temel kriterlerini ölçüt kabul eden bir yargı düzeni, olmazsa olmazımız olmalıdır. Kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, fikir ve düşünce özgürlüğünü kutsayan bir adalet anlayışı, temel düstur olmalıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı vicdanları rahatlatan, vatandaşın adalete güven duygusunu hep üst seviyede tutmasını sağlayan bir olgudur. Vatandaşların adalete karşı olan güven duygusunu zedeleyen, insanların vicdanlarını yaralayan yargılamalardan kaçınılmalıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı gelişmiş demokrasilerde temel hükümdür. Adil yargılama, yargılamaların şeffaf, tarafsız ve cezalandırmalara dönüşmeden tamamlanması ilkesel bir hüküm olmalıdır. Birlik ve beraberliğin sağlanması, refah seviyesi yüksek, entelektüel bilgi birikeme sahip, kültürlü, eğitimli ve müreffeh bir toplum var etmenin yolu; demokrasinin sunduğu evrensel değerlere saygılı, adalet mekanizmasının sağlıklı işlediği, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzenin hüküm sürdüğü bir yapılanmayla mümkündür. Bu düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize ve adalet sistemimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:50
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