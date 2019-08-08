0553 313 94 23

Başkan Aşgın’dan, Hayvan Pazarında inceleme

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hayvan Pazarında incelemede bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
Başkan Aşgın’dan, Hayvan Pazarında inceleme

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hayvan Pazarında incelemede bulundu.


Pazar ziyaretinde esnafla bir araya gelerek sohbet etden Başkan Aşgın, ayrıca vatandaşların taleple-rini de dinledi. Aşgın,ziyarettevatandaşlarla tüccarlar arasında oluşan pazarlığa da dahil olarak arabuluculuk yaptı.


Çorum’un bir çok ile göre modern bir hayvan pazarına sahip olduğunu belirten Başkan Aşgın, pazara gelen hayvanların ise mutlaka veteriner kontrolünden geçtiğini ifade etti.


Aşgın, pazara getirilen hayvanların Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından denetimden geçtiğini, sabah erken saatlerde hayvan girişi ile başlayan denetimlerin, akşam saatlerine kadar devam ettiğinin altını çizdi.


İncelemeler sırasında Aşgın’a Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın, Zabıta Müdürü Fatih Sak eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi besyo sınav sonuçları sorgula
    1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    2. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    3. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    4. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    5. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    6. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    7. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    8. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    9. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    10. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    11. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    12. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    13. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    14. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    15. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    16. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    17. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    18. Çocukların piknik sevinci
    19. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    20. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    21. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    22. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    23. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    24. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    25. Karabük'te makilik alanda yangın
    26. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    27. ATO Meclis üyesine silahlı saldırı
    28. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos..
    29. Binali Yıldırım İzmir-İstanbul..
    30. Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi KKTC'de
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!