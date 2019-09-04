Başkan Aras’dan anlamlı hareket

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras belediye personeliyle birlikte kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Türk Kızılayı tarafından Bodrum Belediye Meydanında düzenlenen kan bağışı kampanyasına Belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kızılay’a ilk bağışta bulunanlardan biri de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu.

Başkan Aras, “Bir bağış, bir hayat kurtarır düşüncesinden hareketle, bir farkındalık yapmak ve bu duyarlılığı artırmak için katkı koymak istedik. Kan bağışı sağlıklı her bireyin vatandaşlık görevidir.” dedi. Aras, kan bağışı ile birlikte kök hücre ve organ bağışının da önemine dikkat çekerek, vatandaşların bu konularda daha duyarlı olmasını diledi.