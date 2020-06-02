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Aktüel

Başkan Altun, normalleşme sürecinde esnafı ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, normalleşme süreci kapsamında açılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:53:03 -
Başkan Altun, normalleşme sürecinde esnafı ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, normalleşme süreci kapsamında açılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri ziyaret ederek hayırlı işler diledi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve normalleşme süreci ile yeniden açılışı yapılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneler 1 Haziran itibarıyla tekrar hizmet vermeye başladı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Belediyeye bağlı ekipler de açılan işletmelerde dezenfekte çalışmaları yaptı.


Başkan Özkan Altun yaptığı açıklamada," Normalleşme süreciyle birlikte yeniden kapılarını açan esnaflarımızı ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulunduk hem de açıklanan kurallara uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını hatırlattık. Halk sağlığını korumak adına esnafımızın gerekli özeni göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim" dedi.

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