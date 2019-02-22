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Başkan Altay: “Zaman, birlik olma zamanı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Bozkır ilçesinde çeşitli programlarla katılarak vatandaşlarla buluştu.

22 Şubat 2019 Cuma 16:32
Başkan Altay: “Zaman, birlik olma zamanı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Bozkır ilçesinde çeşitli programlarla katılarak vatandaşlarla buluştu.


Bozkır ziyaretine ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışıyla başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün ile farklı görevlerle 5 yıl birlikte olduklarını ifade ederek, birçok projeyi birlikte hayata geçirdiklerini belirtti. Şimdi yeni bir dönemin başladığını kaydeden Başkan Altay, “Teşkilatlarımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile birlikte Sadettin Saygı Bey bu dönem adayımız oldu. İnşallah İbrahim Başkan’dan aldığı çıtayı birlikte daha yukarıya götürmek için gayret göstereceğiz” dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Bozkır’a toplam 110 milyon lira yatırım yapıldığına dikkat çeken Başkan Altay, “Grup suları, kanalizasyon yatırımları yollar, prestij caddeler, KOMEK binaları, şehir konağı, Çarşamba Çayı’nın düzenlenmesi, yeni mezbahane açılışı gibi birçok proje hayata geçti. Bunlar yeterli mi? Değil. Bozkırımız her şeyin en güzeline layık. Bu dönemde hep birlikte Bozkırımızın ihyası ve inşası için gayret edeceğiz” diye konuştu.


AK Parti İl Başkan Vekili Lokman Özturhan, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır Belediye Başkan Adayı Sadettin Saygı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ustaoğlu ve MHP İlçe Başkanı Ata Küçükduran’ın konuşmalarının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirildi. AK Parti Bozkır İlçe Başkanlığı’nın revize edilen binasının açılışını gerçekleştiren Başkan Altay ve Özturhan, akabinde MHP Bozkır İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti.



“Şimdi birlik zamanı”


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır programı kapsamında AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği vefa programına da katıldı. Burada birlik ve beraberliğe dikkat çeken Altay, “Hepimizin burada bulunmamızın bir amacı var. Daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye. Eğer Türkiye büyük ve güçlü ise hepimiz büyük ve güçlüyüz. Şimdi Suriye’de kimin belediye başkanı olduğunu, kimin meclis üyesi olduğunu, kimin hangi mahallede muhtar olduğunun bir önemi var mı? Yok. Allah devlete zeval vermesin. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkma zamanıdır. Şimdi küskünlük zamanı değil. Şimdi bir olmak, iri olmak, diri olmak, kardeş olmak zamanıdır. Geçmişteki her türlü olumsuzluğu bir kenara bırakacağız ve bugün çok önemli bir seçime giderken hep birlikte çalışarak, gayret ederek, gitmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız” dedi.



- Başkan Altay Bozkırlı esnafla buluştu -


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır programı kapsamında AK Parti Bozkır İlçe Gençlik Kolları’nın sosyal sorumluluk projesi olan elbise kumbarasının açılışını yaparak, Bozkır Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Niyazi Yavuzer ve Bozkır esnafıyla istişare toplantısı düzenledi. Başkan Altay, toplantıda ilçe esnafını dinleyerek yeni dönemde daha sık bir araya geleceklerini ifade etti. Oda Başkanı Yavuzer de düzenlenen toplantı nedeniyle teşekkür ederek esnaflar olarak taleplerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:32
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