Başkan Altay Umre Ödüllü Siyer Yarışması ile umreye giden yarış ailesini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Umre Ödüllü Siyer Yarışması” projesiyle umre ibadetini yerine getiren Hatice Kübra Yarış ve ailesini evinde ziyaret etti.

Umre ödüllü yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik eden Başkan Altay, öğrencilerin yarışmada başarılı olarak kazandıkları ödülün yalnızca kendileri için değil, aileleriyle birlikte yaşayacakları anlamlı bir hatıraya dönüşmesini istediklerini söyledi.

Bu anlayışla öğrencilerin kutsal topraklara aileleriyle birlikte gitmelerine imkân sağladıklarını ifade eden Başkan Altay, gelecek yıl da “Umre Ödüllü Siyer Yarışması”nı sürdürmek için hazırlıklara başladıklarını vurguladı. Başkan Altay, yarışmanın daha fazla öğrenciye ulaşmasının ve gençlerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) örnek hayatını daha yakından tanımasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Başkan Altay, yarışmayı kazanarak bu anlamlı yolculuğu gerçekleştiren Hatice Kübra’yı tebrik ederek, ailenin umre yolculuğuna ilişkin duygu ve düşüncelerini dinledi.

YARIŞ AİLESİNDEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Meram Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Yarış ve ailesi de yarışmanın kendileri için çok değerli bir anı olduğunu belirterek, hem ziyareti hem de böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Başkan Altay’a teşekkür etti.