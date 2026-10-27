  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’de oylama sürüyor, Netanyahu her an gidebilir: Terör devleti yeni elebaşını arıyor! Uyuşturucu davası: Sadettin Saran adliyede 30 ilde operasyon, 86 gözaltı! Elemanlar sosyal medyadan talimatlar WhatsApp’tan! Beştepe’de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek Dünya sağlığının kalbi Türkiye’de atacak! Türk tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor MHP'li Feti Yıldız Ümit Kocasakal ile alay etti: Vay be helal olsun… Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 4 kişi hayatını kaybetti! Derbiyi izlerken hortuma yakalanmışlar Hadi Özışık Özgür Özel’in ‘savaş’ narasını sorguladı: Ne oldu Özgür? Sen neyin savaşındasın? Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam!
Aktüel Başkan Altay Umre Ödüllü Siyer Yarışması ile umreye giden yarış ailesini ziyaret etti
Aktüel

Başkan Altay Umre Ödüllü Siyer Yarışması ile umreye giden yarış ailesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Başkan Altay Umre Ödüllü Siyer Yarışması ile umreye giden yarış ailesini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Umre Ödüllü Siyer Yarışması”nı kazanarak ailesiyle birlikte umre ibadetini yerine getiren Hatice Kübra Yarış’ı evinde ziyaret etti. Ailenin mutluluğuna ortak olan Başkan Altay, yarışmanın daha fazla öğrenciye ulaşmasının ve gençlerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) örnek hayatını daha yakından tanımasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Umre Ödüllü Siyer Yarışması” projesiyle umre ibadetini yerine getiren Hatice Kübra Yarış ve ailesini evinde ziyaret etti.

Umre ödüllü yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik eden Başkan Altay, öğrencilerin yarışmada başarılı olarak kazandıkları ödülün yalnızca kendileri için değil, aileleriyle birlikte yaşayacakları anlamlı bir hatıraya dönüşmesini istediklerini söyledi.

Bu anlayışla öğrencilerin kutsal topraklara aileleriyle birlikte gitmelerine imkân sağladıklarını ifade eden Başkan Altay, gelecek yıl da “Umre Ödüllü Siyer Yarışması”nı sürdürmek için hazırlıklara başladıklarını vurguladı. Başkan Altay, yarışmanın daha fazla öğrenciye ulaşmasının ve gençlerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) örnek hayatını daha yakından tanımasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

 

Başkan Altay, yarışmayı kazanarak bu anlamlı yolculuğu gerçekleştiren Hatice Kübra’yı tebrik ederek, ailenin umre yolculuğuna ilişkin duygu ve düşüncelerini dinledi.

YARIŞ AİLESİNDEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR 

Meram Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Yarış ve ailesi de yarışmanın kendileri için çok değerli bir anı olduğunu belirterek, hem ziyareti hem de böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Başkan Altay’a teşekkür etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23