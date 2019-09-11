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Başkan Altay, örnek buluşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:40
Başkan Altay, örnek buluşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Büyükşehir Belediye Başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde elde ettikleri başarılardan dolayı herkesi tebrik ederek, “1994’te kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımı gururla yad edeceğim bir vazife olarak baktım. Üstlendiğimiz başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle masanın her iki tarafında bulunmuş oldum. Sizlerin her biriyle şehirlerimizin sıkıntıları, çözüm yolları ve yatırımları konusunda yakın mesai içinde olmamızın gereğine inanıyorum” dedi.



“Göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecek”


Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde ortaya konan fotoğrafı çok önemli gördüğünü kaydeden Erdoğan, “Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecek. Toplantımızın, hedeflediğimiz bu demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını diliyorum” diye konuştu. Tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz. Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanlarını tek tek dinledi.


Toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyecilik tecrübesiyle Türkiye’ye örnek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Büyükşehir Belediye Başkanlarını bir araya getirmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar tarafından toplantıda hem şehirlerin sorunlarının dinlendiğini, ülkenin geleceğine yönelik katkıların konuşulduğunu hem de örnek bir birlik tablosu ortaya konduğunu kaydeden Başkan Altay, bu önemli buluşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:40
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