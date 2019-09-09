Başkan Altay, işçilerle parke taş döşedi

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, ilçede devam eden yol çalışmalarında ceketini çıkararak işçilerle birlikte çalıştı, işçilere yardım eden AK Partili başkan, parke taş döşedi.

Arpaçay Belediyesi’nin yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Erçetin Altay, Fikret Avcı Caddesi Latif Aküzüm Sokak’ta yürütülen yol çalışmalarını yerinde gördü. Başkan Altay, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, daha sonra ceketini çıkararak işçilere yardım etti. Altay, el arabasıyla kum taşıdı,parke taş döşedi. Bir süre işçilerle birlikte çalışan Başkan Altay, daha sonra vatandaşlar tarafından ikram edilen çayı, işçiler birlikte içti.

Yapılan yol çalışmalarını mesaiye başlamadan önce yerinde gördüğünü ifade eden Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. havalar tam anlamıyla soğumadan yol çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Yol ile birlikte alt yapı çalışmalarımızda devam ediyor. Alt yapı yapılmadan yol yapmak bir şey ifade etmez. Önce alt yapı yapılıyor, ardından yollarımızı yapıyoruz. Yolları ve kaldırımları aynı anda tamamlayarak Arpaçaylıların hizmetine sunuyoruz” dedi.

Arpaçay’da ana arterler sıcak asfalt yapılırken, mahalle ve caddeler kilit parke taş yapılıyor. Havaların soğumasıyla birlikte çalışmaları hızlandıran belediye ekipleri, kar yağana kadar ilçenin tüm yollarını tamamlamayı hedefliyor.

Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca aynı anda bir çok noktada sıcak asfalt, kilit parke yol, kaldırım, kanalizasyon şebekesi ve içme suyu şebekesi değiştirme çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar, Arpaçaylıların yüzünü güldürüyor.