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Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi geleceğe taşıyacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Zeki Altındağ İlkokulu ve Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programlarda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:47
Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi geleceğe taşıyacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Zeki Altındağ İlkokulu ve Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programlarda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılışı için Zeki Altındağ İlkokulu ile Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programlarda öğrencilerle buluştu.


Selçuklu Zeki Altındağ İlkokulunda düzenlenen ilk programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya’nın çok güçlü, kalabalık ve heyecanlı bir şekilde eğitim öğretime başladığını ifade etti. Eğitim kurumlarına bazı bilgilerin anlatıldığı, tahtaya bir şeylerin yazıldığı yerler olarak bakmadıklarını söyleyen Vali Toprak, “Buralar geleceğimizi emanet edeceğimiz insanların yetiştirildiği yerler. Biz burada her şeyden önce öğretmenlerimiz eliyle insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendilerini her gün yenileyen, dünyada olup bitenleri yakından izleyen, ilmi ve teknik konularda kendilerini dünyayla eş değer kılacak şekilde çaba gösteren öğretmenlerimize evlatlarımızı emanet ediyoruz. Onun için öğretmenlerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi.


"Geleceğin büyük Türkiye’sinde bu çocuklarımız çok daha güzel işler yapacak"


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, bir hayırsever tarafından yaptırılan, Selçuklu Belediyesinin spor salonu ve Büyükşehir Belediyesinin de çevre düzenlemesini yaptığı örnek bir okulda bulunduklarını kaydetti. Başkan Altay, “Yaz tatili boyunca çocukların eğitim öğretimden uzak kalmamaları adına ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak 100 bin çocukla birlikte bir yaz geçirdik. Spor Okullarımız, Genç KOMEK Yaz Okulumuz, Bilgehanelerimiz, Bilim Kamplarımız, ilçe belediyelerimizin spor okullarıyla birlikte çocuklarımız yaz tatilini verimli bir şekilde geçirdiler ve şimdi de yeni bir dönemin başlangıcındayız. Yeni dönemim güzellikler getirmesini diliyorum. Belediyeler olarak eğitim döneminde de eğitime katkı adına SEDEP, Medeniyet Okulu gibi projelerle çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Amacımız büyük ve güçlü bir Türkiye’nin inşasında iyi bir nesil yetiştirmek. Bunun için öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, eğitim camiamızın bütün desteklerimizle yanlarındayız. İnşallah geleceğin büyük Türkiye’sinde bu çocuklarımız çok daha güzel işler yapacak. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği bu gençler Türkiye’yi geleceğe taşıyacak” diye konuştu.


Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, “Konya’da 452 bin 210 öğrencimiz, 32 bin 383 öğretmenimiz eğitim öğretime başlıyor. Büyük bir eğitim ordusuyuz. Çocuklarımızı yetiştirme noktasında iddiamız, hedefimiz ve fedakarlıklarımız var. Bugün inşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.


Vali Toprak ve Başkan Altay, protokol ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi içerinde bulunan Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ikinci bir programa da katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından okul içerisinde bulunan makine teknolojileri ve metal teknolojileri atölyeleri gezilerek yetkililerden bilgi alındı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:47
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