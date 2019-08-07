Başkan Alim Işık: "Kimseye eyvallahımız yok, aman da dilemeyeceğiz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya Belediyesi olarak çok kararlı ve inançlı bir ekiple yola çıktık ve devam ediyoruz.Kimseye eyvallahımız da yok, aman da dilemeyeceğiz. Kütahya’nın parasıyla Kütahya’ya söz verdiğimiz tüm eserleri mutlaka kazandıracağız" dedi.

Kütahya Belediyesi tarafından şehirdeki 44 amatör kulübe 90 bin TL yardımda bulunuldu.

ASKF Başkanı Murat Cengiz ile Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Ali İhsan Ertaş, Fatih Gölgeli ve Murat Arık ile kulüp yöneticilerinin katıldığı törende konuşan Başkan Prof. Dr. Alim Işık, kararlı ve inançlı bir ekiple söz verdikleri tüm projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Işık, "Biz sporu ve sporcuyu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla memleketimizin geleceği olarak gördüğümüz gençlerimize sahip çıkan siz değerli kulüplerimizi de çok önemsiyoruz. Toplamda 90 bin lira olarak belirlenmiş bulunan katkıyı yeterli bulmuyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah bunu yüzde yüz arttıracağız. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Buraya gelen 44 kulübümüzün değerli başkanları ve yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları değerli çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama bu yetmiyor. Kütahya önümüzdeki yıllarda Türkiye’de spor alanında da adından en çok bahsedilen bir il olsun istiyoruz. Onun için de alt yapı eksiğini önemsiyoruz. Alt yapı eksikliğini tamamlamamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl inşallah 30 yeni sahayı ilimize kazandıracağız. Bu yıl Yoncalı’da yıllardır konuşulan ama bir türlü yerine getirilemeyen imar değişikliği yaptık. Oraya bir futbol takımlarının kamp yapabileceği 4 farklı sahayı en yakın sürede kazandıracağız. Kimseye eyvallahımız da yok, aman da dilemeyeceğiz. Kütahya’nın parasıyla Kütahya’ya bu eserleri mutlaka kazandıracağız. Zerre kadar tereddüttünüz olmasın. Kimsenin kapısına bir sporcu, bir takım için gitmeyeceğiz. Bilbordlarda hesap numaralarını vereceğiz, bağış yapmak isteyen varsa buyursun oraya yapsın. Biz onu dağıtacağız. Kütahya Belediyesi olarak çok kararlı ve inançlı bir ekiple yola çıktık ve devam ediyoruz. Huzurunuzda başkan yardımcılarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes kendi sorumluluk alanındaki müdürlükleriyle gece gündüz demeden çalışıyor" diye konuştu.

"KÜTAHYA’YA 130 PROJE TAAHHÜDÜMÜZ VAR"

Görev süreleri boyunca yaklaşık 800 milyon TL’lik yatırım öngördüklerini dile getiren Başkan Işık, "Sosyal medyada 2-3 tane esnafın gazıyla yazılan ve aslı astarı olmayan eleştirilere itibar hiç etmeyin. 30 yıldır çözülemeyen dertleri çözüyoruz. 2019 yılında hedefimizi koyduk 31 Aralık tarihi itibarıyla çözülemeyen hangi sorun varsa bu ilde çözülmüş olacak. 2020 yılından itibaren de stratejik plan hazırlıklarımız çerçevesinde hangi projelerimize ne kaynak ayıracağız ve 4-5 yıl boyunca hangi projeleri şehrimize kazandıracağız.Hazırlayacağımız stratejik plan raporunda bunları göreceksiniz. Toplam 130 adet proje taahhüdümüz var. Bunların inşallah tamamına yakınını gerçekleştireceğiz. Ama bu taahhütlerimiz arasında yer almayan zamanla şehrimizin gündemine gelmiş yeni birçok projeyi de bunlara ekleyeceğiz. 4 yıl içerisinde yaklaşık 800 milyon civarında yatırım projesi öngörüyoruz. Toplam bütçemiz içerisinde geçmişte yüzde 10-15 dolayında olan yatırım projemizin şimdi en az şimdi en az üçte birini bu şehrimize kalıcı eserler kazandıracak yatırımlara ayıracağız. Takdir edersiniz önümüzde ciddi bir borç ödeme takvimi var. 1-2 yıl zorlanacağız. Ama son 2-3 yılı bu borç yükünden kurtulduktan sonra elimizde ne varsa yatırım amaçlı değerlendirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"SIFIRDAN BİR TAKIM KURDU"

"14 adet sporla ilgili projemiz var" diyen Başkan Alim Işık, "Özellikle amatör spor kulüplerini ve bireysel sporcuları destekleme projesi adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Sizlerden istediğimiz ve arzu ettiğimiz tek şey olumsuzluklara takılmadan önümüze bakıp elbirliği ile her birimiz taşın altımıza elimize sokarakKütahya’mızın sorunlarına çözüm bulmak. Spor bunların içerisinde çok önemli. Sizlerinde izlediği gibi birçok dostumuzun katkısıyla Kütahyasporumuza yeni bir kimlik kattık. Belediye Kütahyaspor adı altında yeni yapılanmasını tamamladı, yönetimi yeni oluştu, sporcu transferlerimiz büyük ölçüde tamamlandı. Devraldığımız Kütahyaspor’dan bir çöp dahi almadık. Sıfırdan bir takım ve kadro kurduk. Yaklaşık 1 Milyon lira gibi bir ödeneğin 500 bin lirasını son meclis toplantısından meclis onayından geçirdik. 400 bin TL’sini Kütahyaspor’a transfer ettiğimiz hoca ve sporculara peşinat olarak bu ay içinde onlara takdim edeceğiz. Sistemi kökten değiştirdik. Aracı kalmadı. Sporcunun ve hocanın hesap numarasına ne taahhüt edildiyse taahhüt edildiği günde yatacak. Sporcu kaç paraya anlaştıysa o para cebine girecek. Parada buharlaşma, kaçak olmayacak. Onun için inanacak, çalışacak, oynayacak primini de maç başına belirlenen parayı da alacak. Biz iddialıyız, sizlerin de desteği ve duasıyla başta Belediye Kütahyaspor olmak üzere tüm amatör spor kulüplerimizin başarılı oyuncularını ileride farklı şekilde değerlendirecek bir yapılandırmayı da öngörüyoruz. Alt yapısıyla beraber bu sporcularımıza sahip çıkacağız. Her kulüpte madalya almış, dereceye girmiş hangi çocuğumuz varsa elinden tutacağız ve Kütahya’da bırakacağız. Başka kulüplere kaçırmayacağız. Bunun içinde Belediyemiz Belediye Kanunun bize verdiği yetki çerçevesinde binde 12 olan bütçe payını bu amaçla kullanacağız. Kime ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Şu anda Belediyespor Kulübümüze ayrıca 100 TL. Meclisimizden bütçe ayırdık. 400 bin TL, Kütahyaspor, Eylül ayı meclisinde de 500 bin TL, olmak üzere taahhüt ettiğimiz 900 bin liralık desteği Kütahyaspor’a vermiş olacağız. Artı 100 TL’de ayırmak üzere Belediye Kütahyaspor’a olmak üzere 1 milyon liralık bir ödeneği belediyemizden ayırmış olacağız. Belediyemizin şirketleri aracılığıyla sponsorluk anlaşması yapacağız. Bu şirketler aracılığıyla desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı