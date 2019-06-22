Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik Konağı Kültür ve Sanat Evi şehrimizin yüz akı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Kültür ve Sanat Derneğinin (KÜSAD)kahvaltı programında sanatçılar ile bir araya geldi.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneğinin (KÜSAD)faaliyetleri hakkında Dernek Başkanı Bayram Yıldız’dan bilgi alan Başkan Alim Işık; Kütahya’da bir çok değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Germiyan Beylik Konağı Kültür ve Sanat evinin şehrin yüz akı olan yerlerinden biri olduğunu belirtti.

Burada sergilenen her eser çok değerli olduğunu söyleyen Işık, “Bu emeği veren siz değerli sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Işık, daha sonra Germiyan Beylik Konağı Kültür ve Sanat evinde sergilenen eserlerin bulunduğu galerileri gezerek sanatçı ve sanatları hakkında bilgiler aldı.

Germiyan Beylik Konağı Kültür ve Sanat evinde Arif Dönmez, Ayşe Dönmez, Bayram Yıldız, Belgin Pak, Betül Erpolat, Binnur Pektaş, Faik Yaylak, Fikret Pak, Halil Doğaner, Halil Kırkıl, Hamza Üstünkaya, Meral Ülkebay, Muharrem Akyol, Mustafa Er, Nurhan Gezen, Sibel Temelkıran, Suna Ulucan, Şule Ilgın Erdem, Ümmühan Oruç, Zeki Özkan Elagöz, Zeynep Öden gibi birçok Sanatçının eserleri sergileniyor.(EFE-)