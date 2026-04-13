  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hz. İsa’nın izinde İslam’a yolculuk! Müslüman olmama o vesile oldu Suçlu olan sadece terör hükümeti değil! işte İsraillileri en iyi tanıtan anket Çin’den Trump’ın “Hürmüz’ü açalım” çağrısına aşağılayıcı cevap! “Hürmüz bizim için açık” 'Orban gitti Erdoğan da gider' diyen CHP'lilere İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Defalarca aksi oldu' Bölgedeki hiçbir liman güvende değil iran'dan büyük tehdit İstanbul’da 5500 yıllık Türk mührü! Beşiktaş’ta Kurgan mezarları bulundu 67 ilde 580 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! "Karanlık şebekelerle mücadelemiz sürecek" Pervin Buldan: Öcalan CHP konusunda çok rahatsız! Suriye sınırındaki 350 kilometrelik hat tren trafiğine açıldı Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı
Başkan Ali Tombaş: Hem proje ürettik hem tasarruf sağladık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sultanbeyli Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Eğitimden sağlığa, gençlik ve spordan kültür sanata, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar her alanda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “Hem proje yaptık hem de tasarruf yaptık. 2025 yılını ek bütçe yapmadan tamamladık.” dedi.

Sultanbeyli Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından Belediye meclis üyelerine teşekkür konuşması yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 2025 yılının eser ve hizmetle dolu bir yıl olduğuna dikkat çekti.


EK BÜTÇE YAPMADAN YILI TAMAMLADIK

Seçim döneminde söz verilen 100 projenin 50’sini tamamladıklarını, yeni projelerin de devam ettiğini vurgulayan Tombaş, “Geride bıraktığımız yılda her alanda eser, hizmet ve proje ürettik. Bunu yaparken mali disiplinden taviz vermedik; ek bütçe yapmadan yılı tamamladık. Hemşehrilerimize daha güçlü, daha planlı ve daha verimli bir belediyecilik anlayışı sunmak için çalıştık. Bu süreçte emeği olan meclis üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sultanbeyli’yi yeni eserler ve kalıcı hizmetlerle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

YÜZDE 25 TASARRUF SAĞLADIK

2025 yılında hem yatırımları sürdürdüklerini hem de önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını belirten Tombaş, “Biz yalnızca proje üreten değil, aynı zamanda kaynaklarını doğru yöneten bir belediyeyiz. Geçen yıl kurduğumuz Koordinasyon Müdürlüğü, yeni adıyla Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile satın alımları ve ihaleleri tek noktada toplayarak şeffaf ve verimli bir hale getirdik. Bu sayede toplam bütçemizde yüzde 25 tasarruf sağladık.” dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ BÖLGESİ KAZANDIRIYORUZ

Sultanbeyli’nin geleceğini 5 ana başlıkta planladıklarını ifade eden Başkan Ali Tombaş, gençlik, sosyal yardımlaşma, halkla ilişkiler, kentsel dönüşüm ve teknoloji yatırımlarını öncelikli çalışma alanları olarak sıraladı.

Birinci önceliklerinin gençlik olduğunu belirten Tombaş, “Şu ana kadar belediyemiz bünyesinde 7 bin lisanlı sporcu bulunuyor. Hedefimiz, 20 bin. Öte yandan Sultanbeyli’yi bir teknoloji merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu kapsamda Yüksek Siber Güvenlik Teknoloji Bölgesi ile ilgili süreçleri tamamlandık. Bu merkezde; yapay zeka, nano teknoloji, kuluçka merkezi, AR-GE merkezleri ve üretim alanları yer alacak. Bu vizyonla Sultanbeyli’yi İstanbul’un en önemli, en yaşanılabilir ve en çok tercih edilen ilçelerinden biri haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ULAŞIMDA MASTER PLAN YAPTIK

Sultanbeyli’nin geleceğini şekillendirecek master plan çalışmalarını tamamladıklarını açıklayan Tombaş, “Kentsel Dönüşüm ve ulaşımda ilk kez master plan çalışması yaptık ve uygulama safhasına geçtik. Ada bazlı dönüşümü teşvik ediyoruz. SULKON şirketimizle kentsel dönüşümde hemşehrilerimize destek oluyoruz. Diğer yandan sosyal yardımı da ihmal etmiyoruz. yaklaşık 10 bin aileye sosyal destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Halkla ilişkiler olmazsa olmaz. Hemşehrilerimizi doğrudan merkeze alan, onların beklentilerini ve taleplerini hayata geçirirken ilçemizin geleceğini de inşa eden süreci kararlılıkla yürütüyoruz. Hem sahada olmaya hem de eser ve hizmet üretmeye, ilk günkü aşkla devam edeceğiz.” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23