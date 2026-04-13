Zabıta bile şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı: Günlük hasılatı bir servet!
Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, dilencilik sektöründeki dudak uçuklatan rakamları bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sivil takibe alınan Y.G. isimli dilenci, ekiplerin titiz çalışması sonucu suçüstü yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilenciliğe karşı yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu sivil zabıta ekiplerinin dikkatini çeken Y.G., yapılan inceleme sonucu dilenirken suçüstü yakalandı. Niğde’den geldiği ve farklı illerde de dilencilik yaptığı belirlenen Y.G.’nin üzerinde yapılan aramada 30 bin 200 lira bulundu. Günlük kazanç olarak değerlendirilen paraya el konulurken, Y.G.’ye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. (DHA)