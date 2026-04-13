Pervin Buldan: Öcalan CHP konusunda çok rahatsız!

DEM Parti’nin İmralı heyeti üyesi ve milletvekili Pervin Buldan, gazeteci Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda PKK’lilerin dönüşü için hazırlanan yasa tasarısının Öcalan ile müzakere edilmesi gerektiğini belirten Buldan “Yasa taslağının Öcalan ile görüşülmeden genel kurula getirilmesi sıkıntı olur. Öcalan kendi örgütüyle istişare etmeden karar vermez. Kendi örgütüyle yasa taslağını görüşmesinin önü açılmalı” dedi.

Silahlı mücadeleye artık dönüş olmayacağını dile getiren Buldan şunları dile getirdi: “Ben bunu adada yaptığım görüşmelerden biliyorum. Öcalan’ın kendi ağzından ifade ettiği şey bu; “Silahlı mücadele devri bitti, kapandı. PKK bitti. Şimdi başka bir dönem, yeni bir süreç başladı.” Siyasetle her şeyin çözüleceğine olan inanç ve bu konuda atılacak olan adımlarla birlikte yeni bir mücadele süreci bu. Hiçbir şey kolay olmayacak. Biz bunu yıllardır zaten yaşıyoruz, görüyoruz, tanıyoruz. Ama önümüzdeki dönem açısından yeni bir mücadele alanı var bizim için.”

SURİYE VE İRAN MESELESİ

YPG’nin de Suriye ile bir entegrasyon sürecinde olduğunu dile getiren Buldan “YPG de hem askeri hem de kurumsal olarak entegrasyon konusunda Şam ile görüşüyor. Böylesi bir tabloda dondurma değil aksine süreci ilerletme kararlılığı görüyorum. Daha fazla müzakere, diyalog ve güven verici adımlar ile bu kıymetli zemini güçlendirmeliyiz” dedi.

Öcalan’ın Suriye’de önemli rol aldığını ve İran konusunda da görüşleri olduğunu dile getiren Pervin Buldan şunları söyledi: “Sürece Suriye sert fren yaptırdı, bunu söyleyebilirim. Halep’teki iki mahalleye geçen aralık ayında yapılan saldırılarla beraber bunu gördük. Suriye’deki gelişmeler Türkiye’deki sürecin önünde konuşlandırıldı. Yani Suriye bir fren yaptırdı ama İran freni o kadar uzun olmadı. Belki 15-20 gün izlenildi, analiz edildi. Fakat buradaki sürecin oraya da etki etmesi düşünülerek tekrar burası ilerlemeye başladı bana göre. Kürtler Orta Doğu’da siyasal anlamda aktörler artık. Özellikle Suriye’deki işgalle ve savaşla birlikte büyük acıları bir kez daha yaşadı ve gördü. Ama sonuçta Sayın Öcalan’ın devreye girmesiyle birlikte büyük bir katliamın önüne geçildi. Şimdi Sayın Öcalan’ın İran konusunda da net görüşleri ve düşünceleri var. Son görüşmede bir kez daha söyledi. “Kürtler hiç kimsenin koçbaşı olmayacak artık” dedi. Suriye için de “Büyük bir komplo var ve bu komploda Kürtlerin ölmesine, öldürülmesine, katledilmesine ben müsaade etmeyeceğim” demişti.”

CUMHURBAŞKANI CEVAP VERMİYOR

Öcalan’ın sürece CHP’nin daha fazla destek beklentisinde olduğunu söyleyen Buldan CHP’deki yolsuzluk operasyonlarının ise süreç ile bağdaşmadığına işaret etti.

Buldan “Bu meseleyi bizim Sayın Öcalan’a anlatmamıza gerek yok, zaten takip ediyor. Erdoğan ile görüşmelerimizde de bunu sık sık gündeme getiriyoruz. CHP üzerindeki baskı durmalı. Yok, cevap vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde genel olarak aslında biz konuşuyoruz. Ancak sayın Erdoğan sadece dinler pozisyonda” dedi.

DEM PARTİ’NİN ARA SEÇİM POZİSYONU

Buldan ‘DEM Parti’nin bugün itibarıyla pozisyonu nedir ara seçim konusunda?’ sorusuna ise şu cevabı verdi: “Her siyasi parti aslında seçime hazırdır. Bunda bir tartışılacak bir şey yok. Ama bizim DEM Parti olarak yoğunlaştığımız, mücadelesini verdiğimiz, üzerine çokça konuştuğumuz tek konu süreçtir. Çünkü bugün cezaevinde olan sadece İmamoğlu değil ki. Selahattin Demirtaş da cezaevinde. Bizim arkadaşlarımız, eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, kadın arkadaşlarımız da cezaevinde. Çare bir an önce yasaların çıkması, demokratikleşme paketlerinin çıkması ve bu demokratikleşme paketleriyle birlikte cezaevlerindekilerin özgürlüğüne kavuşması.”

EKİM’DE KONGREYE GİDEBİLİRİZ

DEM Parti’nin kendini yenilemesi veya yeni bir parti konusunda gelen soruya ise Buldan, “Daha yasa taslağı önümüzde yok. Ve partinin kongresi de ekime kalabilir. Bu da daha henüz net değil. Ben partimizin karar mekanizmalarında değilim. MYK’deki tartışmalar da henüz dışarıya yansımadı. Ancak bu çalışmaları yürütecek bir komisyon kurulacağını düşünüyorum. Bu komisyon kendi çalışmasını yapacak” dedi.