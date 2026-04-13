NBA’de normal sezon tamamlandı! Play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu. Play-in maçlarının 14-17 Nisan'da oynanacağı ligde, play-off karşılaşmaları 18 Nisan'da başlayacak.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle beşinci olarak play-off'lara kaldı.

Rockets, play-off ilk turunda normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.

Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise play-in eşleşmesinde Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi Boston Celtics'in rakibi olacak.

THUNDER VE PİSTONS ZİRVEDE

Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.

Batı Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle Detroit Pistons, normal sezonu ilk sırada tamamladı.

PLAY-OFF VE PLAY-İN EŞLEŞMELERİ

Eşleşmeler şu şekilde:

Play-in

Batı Konferansı:

Los Angeles Clippers (9) - Golden State Warriors (10)

Phoenix Suns (7) - Portland Trail Blazers (8)

Doğu Konferansı:

Charlotte Hornets (9) - Miami Heat (10)

Philadelphia 76ers (7) - Orlando Magic (8)

Play-off

Batı Konferansı:

Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

Los Angeles Lakers (4) - Houston Rockets (5)

Denver Nuggets (3) - Minnesota Timberwolves (6)

San Antonio Spurs (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

Doğu Konferansı:

Detroit Pistons (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

Cleveland Cavaliers (4) - Toronto Raptors (5)

New York Knicks (3) - Atlanta Hawks (6)

Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım

