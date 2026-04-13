  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uganda’nın ‘Tweetçi’ Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum Özgür ‘ara’da takıldı kaldı! Gayrimenkulden kasasına giren 1,3 milyar dolar! Mansur’un tek bildiği satış! Oda TV'de Mehmet Şimşek üzerinden kirli provokasyon: Ismarlama tarihle suikast iması! Fatih Altaylı yöntemini devraldılar CHP, CHP’lileri soyuyor: İzmir CHP’de isyan var! Özgür Özel’e sert tepki! Siyonistin piyonuydu maskarası oldu! Antalya'da şiddetli deprem! Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz mesajı: Düşman ölümcül girdaba hapsolur Herkes araştırıyor! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne 1974 göndermesi: "Mecburiyet mi, tercih mi?"
Bölgedeki hiçbir liman güvende değil iran'dan büyük tehdit

İran, ABD'nin "deniz ablukası" tehdidinin ardından Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde "bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağını" belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın "deniz ablukası" tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın kendi "kara sularında güvenliği sağlamaya kararlılıkla devam edeceğini" belirten Zülfikari, ABD-İsrail bağlantılı gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçme izni verilmeyeceğini, diğer gemilerin Silahlı Kuvvetler ile koordinasyon halinde geçiş yapabileceğini ifade etti.

ABD'nin İran'a ait gemilere uluslararası sularda müdahale kararını "yasa dışı bir eylem ve korsanlığın bir işareti" olarak nitelendiren Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanların güvenliğinin ya herkes için ya da hiç kimse için olduğunu açık ve kesin bir şekilde ilan eder. İran'ın Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi sularındaki limanlarının güvenliği tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23