Çin’den Trump’ın “Hürmüz’ü açalım” çağrısına aşağılayıcı cevap! “Hürmüz bizim için açık”

Önceki gün İran ile yapılan 21 saatlik görüşmelerden sonuç çıkmazken, en önemli sorunlardan biri olarak Hürmüz Boğazı’nın statüsü öne çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı açmak için uluslararası koalisyon önerirken, Çin’den Trump’ın çağrısına aşağılayıcı bir cevap geldi.

“HÜRMÜZ BİZİM İÇİN AÇIK”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çin Savunma Bakanı Amiral Dong Jun; “Dünyada barış ve istikrar için kararlıyız. Orta Doğu'daki durumu izliyoruz. Gemilerimiz Hürmüz Boğazı sularına girip çıkıyor. İran'la ticaret ve enerji anlaşmalarımız var. Bunlara saygı duyacak ve yerine getireceğiz, başkalarının da iç işlerimize karışmamasını bekliyoruz. İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyor ve bu bizim için açık”