Çin'den Trump'ın "Hürmüz'ü açalım" çağrısına aşağılayıcı cevap! "Hürmüz bizim için açık"
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin’den Trump’ın "Hürmüz’ü açalım" çağrısına aşağılayıcı cevap! "Hürmüz bizim için açık"

Durduk yere 28 Şubat’ta insanlık düşmanı soykırımcı İsrail ile birlikte İran’a saldıran ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına neden olan ABD, şimdi boğazın tekrar açılması için çırpınıyor.

Önceki gün İran ile yapılan 21 saatlik görüşmelerden sonuç çıkmazken, en önemli sorunlardan biri olarak Hürmüz Boğazı’nın statüsü öne çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı açmak için uluslararası koalisyon önerirken, Çin’den Trump’ın çağrısına aşağılayıcı bir cevap geldi.

“HÜRMÜZ BİZİM İÇİN AÇIK”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çin Savunma Bakanı Amiral Dong Jun; “Dünyada barış ve istikrar için kararlıyız. Orta Doğu'daki durumu izliyoruz. Gemilerimiz Hürmüz Boğazı sularına girip çıkıyor. İran'la ticaret ve enerji anlaşmalarımız var. Bunlara saygı duyacak ve yerine getireceğiz, başkalarının da iç işlerimize karışmamasını bekliyoruz. İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyor ve bu bizim için açık”

Şuayip

Dünyanın başina bela oldular

Vahap

Haydı çin bu arada İranın füze stoklarını tamamlayın.
