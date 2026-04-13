Üç temel adım: Modern çağın görünmez pandemisi: Ruhsal yalnızlık ve ifade krizi

Eskiden "dertleşmek" bir kültürdü; komşunun kapısını çaldığınızda sadece çay içmez, ruhunuzdaki ağırlığı da orada bırakırdınız. Dinlemek bir nezaket değil, toplumsal bir şifaydı. Şimdilerde ise birini dinlerken bile sadece kendi sıramızın gelmesini bekliyoruz.