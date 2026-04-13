'Orban gitti Erdoğan da gider' diyen CHP'lilere İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Defalarca aksi oldu'

Macaristan’da 8 milyondan fazla kayıtlı seçmen, dün yeni hükümeti belirlemek için sandık başına gitti. Başbakan Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarına son veren parlamento seçimlerinde kazanan, Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar oldu. Seçimler tüm dünya tarafından yakından takip edilirken sonuçların açıklanmasının ardından ülkemizdeki muhalefet kesiminden, aynı sonuçların Türkiye'de de çıkabileceği konusunda peş peşe paylaşımlar geldi.

Orban'ın kaybetmesiyle AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da benzer sonuçlarla karşılaşabileceğini iddia eden muhalifler, sosyal medyadan Macaristan'daki zaferi kutladı.

İsmail Saymaz bile dayanamadı

Ancak bu paylaşımlara muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz'dan uyarı geldi. İsmail Saymaz, Halk TV'de Ebru Baki ile Para Siyaset programında Macaristan'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi. Macaristan'da alınan sonuçların Türkiye ile kıyaslanamayacağını söyleyen Saymaz, "Macaristan başkadır, Türkiye başkadır." ifadelerini kullandı.

Saymaz, "Bizim muhalefet dünyada bazı ülkelerdeki seçim sonuçlarından doğrudan ülkenin kendi seçimine etki edeceği ilhamını alıyor. Bu defalarca Türkiye'yi yanılttı. Böyle büyük sonuçların çıkacağı sonuçların çıkacağı düşüncesinde değilim. Orada Orban kaybetti, Erdoğan da kaybeder şeklindeki yargı daha önce defalarca aksi ispatlanmış bir yargıdır. Oradaki galibiyet sadece sana ilham olabilir." diye konuştu.