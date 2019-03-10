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Başkan Alemdar: Serdivan’daki birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğiz

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

10 Mart 2019 Pazar 15:09
Başkan Alemdar: Serdivan’daki birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğiz

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

 

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arabacıalanı ve Vatan Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya’nın da yer aldığı ziyarette Başkan Alemdar vatandaşlarla hasbihal etti.



“Milli irade tekrar tecelli edecek”

 

Milletin iradesiyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmak için, hem içeriden hem dışarıdan yerel seçimler bahanesiyle oyunlar oynandığını belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, vatandaşların teveccühüyle 31 Mart’ta bu oyunların bozulacağını söyledi. Serdivan’ın planlı bir şekilde hızla büyüdüğünü ve hayata geçen vizyon projelerle Türkiye’de örnek kentler konumuna geldiğini ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu başarının ancak birbirine kenetlenmiş yerlerde, ortak akılla hareket edilerek sağlanabileceğini vurgulayarak, “Serdivanımız’da birlik ve beraberlik içerisinde, hemşehrilerimizin görüşlerini alarak ve onlarla ortak hareket ederek hizmet üretiyoruz. 2009’dan bugüne Serdivan her alandaki yatırımlarıyla bir başarı elde etti. Bu başarı yakalanırken 7’den 70’e herkesin görüşlerine ve değerlerine saygı duymayı özümseyerek Türkiye’de örnek ilçelerden biri haline geldik. İnşallah önümüzdeki dönem bu başarı grafiğini daha yukarılara taşıyarak Serdivan’daki birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğiz.” dedi.



“Marka Kent”

 

Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacakları yeni projelerle Serdivan’ın her noktasına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Alemdar; kültür, eğitim, sağlık, spor, turizm ve ticaret ekseni etrafında marka haline gelen Serdivan’ı yeni hedeflerle buluşturacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:09
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