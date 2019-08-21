0553 313 94 23

Başkan Alan: “Hazırlıklarımızı yapmıştık ama yetmedi”

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, aniden bastıran şiddetli yağış sonrası mağdur olan bölgeleri ziyaret etti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:23
Başkan Alan: “Hazırlıklarımızı yapmıştık ama yetmedi”

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, aniden bastıran şiddetli yağış sonrası mağdur olan bölgeleri ziyaret etti. Başkan Alan, yaptığı açıklamada "Meteoroloji özellikle Zonguldak, Bartın, Karabük için turuncu uyarı vermişti, bütün hazırlıklarımızı yaptık ama buna rağmen bu durumu ortaya çıkarttı. Hepimize geçmiş olsun hep beraber yaraları saracağız" dedi.



Zonguldak’ta aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kentte su yüksekliği 50 santimi buldu. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, mağdur olan bölgeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yaşanan durumla alakalı açıklamalarda bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, “Üzücü bir durum 2 saatlik aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası istenmeyen su baskınları oldu. Dükkanları su bastı vatandaşlarımız esnaflarımız mağdur oldu. Bizde yağışlarla birlikte kentin işlek caddesinden başlayarak incelemelerde bulunduk. En çok etkilenen bölgemiz soğuksu esnaflarımız ekiplerimizle beraber selle mücadele etmeye çalışıyorlar. Dünden bu yana bütün önlemlerimizi almıştık. Meteoroloji özellikle Zonguldak, Bartın, Karabük için turuncu uyarı vermişti, bütün hazırlıklarımızı yaptık ama buna rağmen bu durumu ortaya çıkarttı. Hepimize geçmiş olsun hep beraber yaraları saracağız vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için hep beraber çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun Rabbim beterinden saklasın" dedi.


Ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor
    1. Hatayspor, Menemenspor maçı..
    2. Erol Bulut: “İnşallah Kasımpaşa..
    3. BM'den İdlib'de 3 milyon sivil tehlike..
    4. Adli Yıl Töreni’ne katılmayan barolara..
    5. Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu
    6. Gençlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep..
    7. Sanığın örgüt propagandasına mahkeme..
    8. Çanakkale'de 249 düzensiz göçmen..
    9. Esad rejimi Han Şeyhun’un kontrolünü..
    10. İran’da kadınlar için düğmesiz dış..
    11. Aksaray’ın camisiz minaresi şaşırtıyor
    12. Kuzey Makedonya'da özel yetkili..
    13. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5...
    14. Nallıhan’daki tır kazasında faciadan..
    15. Menemenspor'dan forvete takviye
    16. Şırnak'tan acı haber!
    17. Fenerbahçe önce salonda, sonra sahada..
    18. Trabzonspor, AEK maçına hazır
    19. Şırnak'taki terör operasyonu
    20. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    21. Batman'da orman yangını
    22. Sebze yetiştirdiği garaj çatısından..
    23. İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy..
    24. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    25. Trabzonspor-AEK maçına doğru
    26. Makam araçları sünnet arabası..
    27. Kocaeli’de dev sahte alkol operasyonu:..
    28. Gümüşhane'de tanker şarampole..
    29. Markette alışveriş yaparken sular..
    30. İzmit Belediyesi encümeni toplandı
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor