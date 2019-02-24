0553 313 94 23

Başkan Aktaş: "Anlatacak projesi olmayanlar iftira atıyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stadyum kararı oylanırken Büyükşehir Meclis üyesi olmadığını hatırlatarak, CHP’li aday tarafından kendisine çamur atılmaya çalışıldığını söyledi.

24 Şubat 2019 Pazar 14:17
Başkan Aktaş: "Anlatacak projesi olmayanlar iftira atıyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stadyum kararı oylanırken Büyükşehir Meclis üyesi olmadığını hatırlatarak, CHP’li aday tarafından kendisine çamur atılmaya çalışıldığını söyledi.


Seçim çalışmaları kapsamında Bursa’yı sokak sokak gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonunu da sivil toplum kuruluşlarına ayırdı. Önce DAĞDER Nilüfer Şubesinin kongresine katılan Başkan Aktaş, Bursa Ardahanlılar Derneğinin kaz gecesine katılarak burada halay çekip, Ardahanlıların geleneksel oyununu oynadı. Bursa Bosna Sancak Derneğinin yardımlaşma gecesine de katılan Aktaş, tüm ziyaretlerde vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ziyaretleri esnasında Bursa’da yaptıkları çalışmaları ve projelerini anlatan Başkan Aktaş, birileri tarafından gerçeklerin çarpıtılarak, yine algı siyaseti yapılmaya çalışıldığını vurguladı.


CHP’nin büyükşehir adayı tarafından sosyal medyada yapılan bir paylaşımı hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz Allah’a şükür yanlışlarımızı ve hatalarımızı kabul edecek kadar erdemliyiz. Sosyal medyada Sayın Bozbey bir paylaşım yapmış. ’Stadyuma mecliste el kaldırırken aklın neredeydi’ anlamında. Stadyumun imar planı 2011 yılında onaylandı. Ben o tarihte Büyükşehir Meclis üyesi değildim. Bunu bile bilmiyorsun ve bana iftira atıyorsun. O zaman bütünşehir uygulaması yoktu. 7 tane ilçe Büyükşehire bağlıydı. Ben o meclisin üyesi değildim. Ben o plana parmak kaldıranlardan bir tanesi değilim. Bilmeden etmeden bana çamur atmaya kalkıyorsun" diyerek tepkisini dile getirdi.


Birilerinin Bursa’nın çok mübarek bir şehir olduğunun yeni farkına vardığını kaydeden Başkan Aktaş, "Geçen bir ortamda diyor ki CHP’li rakibim, ’Mevlüt yazarı Abdurrahman Çelebi’nin ismi Bursa’da nerede var.’ Hemen uyarıyorlar, ismini ’Süleyman Çelebi’ diye düzeltiyor. Ben de soruyorum. Nilüfer’de 20 yıl belediye başkanlığı yaptın. Hangi caddeye, kültür merkezine veya sokağa bir tane padişah ve evliyanın ismini verdin?" dedi.


CHP’li adayların hiçbir proje anlatmadan sadece algı çalışması yaptığını öne süren Aktaş, "Varsa yaptığın proje çık söyle. Söyleyecek projesi yok. Nilüfer’de ana arterleri zaten büyükşehir yaptı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Özlüce gibi tüm ana arterlerin altyapısını, refüj düzenlemelerini hala Büyükşehir yapıyor. Sitelerle kurulan Nilüfer’de zaten tüm siteler kendi içerisindeki otopark ve çocuk parklarını yaptı. Anlatabileceği proje yok. Tamamen algı belediyeciliği yaptı. AK Parti ise gittiği her yerde yaptığı projeleri anlatıyor. Biz gittiğimiz her yerde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Halkımız da bunu çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:17
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehirden Alaşehir’e 210 milyonluk yatırım
    1. Büyükşehirden Alaşehir’e 210 milyonluk..
    2. Bir dönem sona resmen erdi! Bundan..
    3. Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Kırmızı et fiyatlarında yeni dönem
    6. Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen..
    7. Bir şehirde okullar yarın için tatil..
    8. Başkan Aktaş: "Anlatacak projesi..
    9. İstanbul’dan kar manzaraları
    10. Bakan Kurum Konya’da
    11. Oturarak Voleybol Milli Takımı..
    12. AÜ’den şehit ve gazi çocukları ile..
    13. Değdi mi Prenses Hanım?
    14. Çelik, Fikret Yeni’nin seçim ofisi..
    15. "Terör örgütünü şımartmaya gelmez"
    16. Çocuklar Barış ister
    17. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Yeni yasa..
    18. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,..
    19. Çiftçilere hibe desteği müjdesi
    20. Kartal istim üstünde!
    21. Şişli'de polis memuru kazara kendini..
    22. İsmet Yıldırım STK’lardan seçimlerde..
    23. Ünlü Prof.'dan sağlık kartelllerine..
    24. Sise rağmen Uludağ’a akın ettiler
    25. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    26. Eskişehir’de geniş kapsamlı ’’Sinerji..
    27. Yılda 1 milyon 200 bin TL tasarruf..
    28. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 349...
    29. Fenerbahçe tribünde Beşiktaş’ı geçti
    30. MHP Kastamonu’da belediye başkan ve..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı