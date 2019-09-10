0553 313 94 23

Başkan Aksoy, belediye şirketine müdür oldu, 10 bin TL maaş bağlandı

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediye şirketi olan META Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine müdür oldu ve oy çokluğu ile kendisine 10 bin TL huzur hakkı ücreti bağlandı.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
Başkan Aksoy, belediye şirketine müdür oldu, 10 bin TL maaş bağlandı

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediye şirketi olan META Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine müdür oldu ve oy çokluğu ile kendisine 10 bin TL huzur hakkı ücreti bağlandı.


31 Mart seçimlerde CHP’den belediye başkanlığını kazanan başkanların, kamuoyunda tartışma konusu olan bazı kararlarına bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Merkezi tarafından, şirketlere ücretli müdür olma, hısım ve akrabaları belediyelere doldurma konusunda yapılan uyarılara rağmen benzer bir durum Menemen Belediyesinde yaşandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediyenin bir şirketine müdür oldu. Belediyede oy çokluğuyla alınan kararla Başkan Aksoy, kendisini Menemen Belediyesi şirketi olan META Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin müdürü olarak atadı. Başkanın müdür olarak atanması Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlarken, atama kararı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında ise yine oy çokluğuyla kendisine 10 bin TL huzur ücreti bağlandı.


Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Ticaret Sicil Gazetesi’nde çıkan karar sonrasında söz konusu belediye şirketinden huzur hakkından feragat etme yönünde yönetim kurulu toplantısında karar aldıklarını belirtti ve "Huzur hakkı almıyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
    1. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    2. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    3. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    4. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    5. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    6. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    7. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    8. Şehit babası Mehmet Demir son..
    9. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    10. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    11. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    12. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    13. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    14. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    15. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    16. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    17. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    18. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    19. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    20. Köyde uyuşturucu operasyonu
    21. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    22. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    23. Ankara’dan Hatay’a götürülen yabancı..
    24. Büyükşehir’den Balıklara yol
    25. Darbe girişimi davasında 4 sanık..
    26. Yazlık evlerin bakımında “yalıtım”..
    27. MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale’deki..
    28. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    29. İran'da kendini yakan kadın taraftar..
    30. Şehit yakınları ve Gazilerden..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!