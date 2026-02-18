  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu? Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor Bolu Dağı’nda beyaz örtü ulaşımı zorluyor! Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor! Gürsel Tekin'den CHP ve fonlu medyasına ağır eleştiri: CHP, CHP olalı böyle ikiyüzlülük görmedi! Arkada börek, önde dayak! Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım” Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar Onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti Ortadoğu'ya yığınak Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku
Oruç Başkan Akpınar'dan Ramazan ayı mesajı
Oruç

Başkan Akpınar'dan Ramazan ayı mesajı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Başkan Akpınar'dan Ramazan ayı mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Akpınar mesajında, Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, bu mübarek zaman diliminin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi: “On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı; gönüllerimizi arındıran, sofralarımızı bereketlendiren, ihtiyaç sahiplerini hatırlatan ve bizleri aynı dua etrafında buluşturan müstesna bir zaman dilimidir.
Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı bu mübarek ayda; kırgınlıkları geride bırakmalı, gönül kapılarımızı sonuna kadar açmalı ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmalıyız. Dulkadiroğlu’muzda her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor; bu mübarek ayın ilçemize, şehrimize ve ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23