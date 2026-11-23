Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda nesillerin karakterini şekillendiren kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Akpınar, öğretmenlerin güçlü bir toplumun inşasında üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Başkan Akpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bilgiyle, sevgiyle ve büyük bir özveriyle yetiştiren öğretmenlerimiz, toplumumuzun yarınlarına ışık tutan en kıymetli değerlerimizdir. Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil; gönüllere dokunmak, bir neslin karakterini şekillendirmek ve geleceğe umut ekmektir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) insanlığa ilmi, güzel ahlakı, merhameti ve hikmeti öğreten örnek şahsiyeti, öğretmenlik mesleğinin ne denli kıymetli ve ulvi bir sorumluluk taşıdığını bizlere göstermektedir. Özellikle asrın felaketinin ardından yaşadığımız tüm zorluklara rağmen çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması için büyük fedakârlık gösteren öğretmenlerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. En zor zamanlarda dahi öğrencilerine umut olan, onların hayallerini yeniden yeşerten öğretmenlerimize minnettarız. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bizler de eğitime ve gençlerimizin gelişimine büyük önem veriyor, öğretmenlerimizin emekleriyle şekillenen yarınlarımıza katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilçemizde ve şehrimizde görev yapan öğretmenlerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor; ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”