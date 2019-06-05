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Başkan Akman’dan ‘Dünya Çevre Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
Başkan Akman’dan ‘Dünya Çevre Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında, doğal çevrenin kirlenmesinin evrensel bir sorun; çevre kirliliğinin de tüm toplumun günlük yaşamını etkileyen bir olay olduğunu ifade eden Akman, "Yaşadığımız çevre, gelecek nesillerin bize emanetidir. Bu nedenle çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Unutulmamalıdır ki, biz doğayı koruduğumuz sürece, doğa da bizi korur. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşmektedir. Çevre kirliğine yol açacak davranışlardan uzak durmalıyız. Bir nefes sıhhat ve sağlıktan daha değerli bir şey yoktur. Çevre, tüm insanlık için yaşamsal öneme sahiptir. Doğal çevrenin kirlenmesi evrensel bir sorundur. Sanayileşmenin, küresel ısınmanın ve nüfus artışının hızla ilerlediği günümüzde çevreye karşı duyarlı olmak başlıca görevimizdir. Doğanın güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğini önlemek tüm insanlığın ortak vazifesidir. Bu vazife kapsamında ilçemizdeki doğal değerlerimizi korumak ve gelecek nesillerimize taşımak önemlidir. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer” dedi.


Mesajında, insanlara çevre bilincini aşılayan ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi amacıyla farkındalık oluşturacak atık pil ve atık yağ toplama kampanyaları yaptıklarına da değinen Akman, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafında ilçe sınırlarında bulunan tüm okullarda konferanslar düzenlenerek, öğrenciler çevre konusunda bilgilendirilirken, belediye olarak başlattığımız ‘Poşeti Azalt Çevreyi Yaşat’ kampanyası çerçevesinde öğrenciler bez torba ile mendil dağıtıyorlar. Bu düşüncelerle; yaşanabilir temiz bir çevrede tüm insanlığa sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileyerek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
  1. doğa

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