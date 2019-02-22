0553 313 94 23

Başkan Akkaya’dan pazar esnafına ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafı ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 16:10
Başkan Akkaya’dan pazar esnafına ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafı ziyaret etti.


Pazar esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet, Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşla da sohbet etti. Pazar yerindeki esnaftan ve vatandaşlardan ilgi gören Başkan Akkaya yaptığı açıklamada, “31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Cumhur İttifakımızın Belediye Meclisi Üyesi Adaylarımızla birlikte Pazarımızdaki esnafımızı ziyaret edip, hayırlı işler dileyip istek ve taleplerini dinledik. İnşallah seçimlerden sonra vatandaşlarımızın teveccühü ile görevimize devam edersek bu Pazar yerimizin de üzerini kapatarak esnafımızı ve vatandaşlarımızı daha rahat bir ortamda alışveriş yapabileceği bir Pazar yerine kavuşturacağız. Akşehir’e hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda bizlere desteklerini ve dualarını esirgemeyen tüm değerli hemşehrilerime teşekkür ederek sevgi ve muhabbetlerimi sunarım” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.
    1. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin..
    2. Vatikan’daki Pedofili Zirvesi’nde bir..
    3. Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları..
    4. Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu mücadelesi..
    5. Trakya'ya "kuvvetli kar yağışı" uyarısı
    6. UEFA'dan AEK'ya ertelemeli men cezası
    7. Sevginin saf hali! Binali Yıldırım'ı..
    8. "81 ilde doğal gaz kullanıma hazır..
    9. HRÜ tarım fuarında yerini aldı
    10. "ABD Afganistan'daki rolü için..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elma tanzimi..
    12. Ekinci seçim bürosu açtı
    13. Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarına..
    14. Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na..
    15. Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’yu..
    16. Hava, kara ve deniz... İstanbul'da dev..
    17. Okullarda keşfedilen 2 öğrenci..
    18. Mermer ihtisas OSB’nin kamulaştırma..
    19. Filenin şampiyonları yemekte buluştu
    20. AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Şentop..
    21. Başkan Erdoğan Muğla'da konuşuyor
    22. Ünverdi, Gaziantep’in üretim gücünü..
    23. AGC’den Mısır’daki idam açıklaması
    24. Multinet Up tüm seyahat işlemlerini..
    25. Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi..
    26. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    27. Kartepe’de 57 park hizmete açıldı
    28. TBMM Başkan adayı Şentop'un MHP..
    29. "Birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...