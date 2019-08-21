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Başkan Akkaya’dan Kaymakam Türk’e veda yemeği

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan ve Zonguldak Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakam Mehmet Türk onuruna Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir veda yemeği verildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24
Başkan Akkaya’dan Kaymakam Türk’e veda yemeği

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan ve Zonguldak Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakam Mehmet Türk onuruna Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir veda yemeği verildi.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından, Akşehir ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan ve Zonguldak Vali Yardımcılığını görevine atanan Kaymakam Mehmet Türk için veda yemeği verildi. Yemeğin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’deki görevini tamamlayan Kaymakam Mehmet Türk’e bir veda konuşması yaptı. Başkan Akkaya, “Kaymakamımız yaklaşık 3 yıla yakın bir süre Akşehirimizde görevde bulundu. Akşehirimize, Akşehirlilerimize hizmet etti. Bu hizmetlerinden dolayı belediyemiz ve Akşehir halkımız adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizi ilgilendiren tüm konularda Belediyemiz ve Kaymakamlığımız arasında uyumlu ve seviyeli bir çalışma ortamımız oldu. Bunun içinde ayrıca yürekten kendisine teşekkür ediyorum. Yeni tayin olduğu Zonguldak ilimize de güzel çalışmalarda bulunması dileğiyle kendisine başarılar diliyorum” dedi.


Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de yaptığı konuşmada, Akşehir çok önemli bir kültürü olan kadim bir şehir olduğunun altını çizerek, “Böyle bir ilçede görev yapmaktan büyük bir mutluluk, gurur ve onur duyduğumu ifade etmek isterim. Şunu ifade edeyim ki Akşehir Türkiye’de 20-25 ilden daha gelişmiş il potansiyeli taşıyan büyük bir ilçe. Çok kadim bir kültürü var, çok derin bir tarihi var. Tabii sadece tarih ve kültüründe değil diğer birçok alanda da kendini kanıtlamış marka bir kent.Böylesine güzel bir şehirde görev yapmaktan gerçekten büyük mutluluk duydum. Önemli olan güzel izler bırakabilmek, hoş bir seda bırakabilmek. Görev yaptığım süre boyunca kalbini kırdığım insanlar varsa kendilerinden helallik dilediğimi ifade etmek isterim, benim de bir hakkım varsa hepinize helal olsun. Akşehir’den tayinimiz Zonguldak ilimize çıktı. Gerek Zonguldak olsun gerek başka yerler olsun oralarda bir kardeşiniz olduğunu ifade etmek isterim. Her zaman kapım ve telefonum açıktır. Akşehir’i ben çok sevdim ve buruk duygularla ayrılıyorum. Katılımlarını için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, arzı veda ediyor, Allaha ısmarladık diyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Kaymakam Türk’e üzerinde Nasreddin Hoca figürü bulunan üç boyutlu bir tablo armağan etti. Yemek sonunda Kaymakam Türk tüm davetlilerle tokalaşarak vedalaştı.


Yemeğe; Kaymakam Mehmet Türk, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya, adli yargı mensupları, bazı kamu kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve Oda Başkanları, siyasi parti temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24
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