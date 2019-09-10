0553 313 94 23

Başkan Akın’dan personel ile toplantı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli ile toplantı gerçekleştirdi.

10 Eylül 2019 Salı 17:57
Başkan Akın’dan personel ile toplantı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli ile toplantı gerçekleştirdi.


Makam odasında gerçekleşen toplantıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Arınan, Ahmet Kömeç, İmar ve Şehircilik Müdürü Metin Doğruöz ve personeli katıldı. Toplantıda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, “ Geçmiş olduğumuz 2 dönemde ilimize 50 yıl, 100 yıl hizmet verecek çalışma ve projeleri hayata geçirdik. Bu çalışmalarda sizlerin payı çok büyük. Özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de çok önemli projeleri Bartın’ımıza kazandıracağız.Birlik ve beraberlik içinde çalışarak halkımıza en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ürdün Başbakanı'ndan "öğretmenlerin grevine" ilişkin açıklama
    1. Ürdün Başbakanı'ndan "öğretmenlerin..
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. Organlarıyla 5 kişiye umut olan..
    4. Okullara güvenlik alımı ne zaman..
    5. Türkmenistan'da tutuklu olan..
    6. Aydın-İzmir otobanı çift yönlü ulaşıma..
    7. Mehmet Ali Şahin: Bunu gördüler
    8. Çatalpınar ve Aybastı ilçe futbol..
    9. Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan..
    10. HDP önünde eylem yapan ailelere Varank..
    11. İhracı istenen Davutoğlu ve ekibi bu..
    12. Elazığ’da, Bingöl ve Diyarbakır yoluna..
    13. GGC’den BİK Yönetim Kurulu’nun yeni..
    14. Mehmet Ali Şahin'den Canan..
    15. Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın..
    16. Yüzde 50 hibeli tohum desteği ne zaman..
    17. Filipinler'in güneyinde 5,7..
    18. Gazze'deki sağlık sektörü çöküşün..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. Borsa günü yükselişle tamamladı
    21. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    22. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden..
    23. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    24. ALES hangi tarihte saat kaçta? ALES..
    25. Süleyman Turan yarın son yolculuğuna..
    26. Usta tiyatrocu son yolculuğuna..
    27. Kırıkkale’de kurtlar 15 koyunu telef..
    28. Engelli çocuğa jandarmadan tekerlekli..
    29. Minik Zülal için ünlü sanatçı Murat..
    30. Jandarma aşure dağıttı
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!