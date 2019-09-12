Başkan Akın: "Geçmişimize sahip çıkamazsak yok olup gideriz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, uzun yıllar aradan sonra düzenlenen ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliği’ ile ilgili olarak, "Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Bizim derdimiz bu kültürlerimizi yaşatmak. Geçmişimize sahip çıkmaktı. Geçmişimize sahip çıkamazsak yok olup gideriz. Bu 5 yıl içerisinde kültürümüze ve geleneklerimize sahip çıkacağız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bağ bozumu ve kurtuluş şenliği etkinleri kapsamında gerçekleşen hemşehri gecelerinin düzenlemesinde emeği geçen dernek başkanları ile bir araya geldi. Dernek başkanları adına bir konuşma yapan Muharrem Baysak, “Belediye Başkanımız Çetin Akın’a yaklaşık 20 yıl sonra böyle güzel bir bağ bozumu ve kurtuluş şenliği düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de bir personeliniz olarak görmenizi istiyoruz. Bundan sonra yapacak olduğunu etkinliklerde bizlerde elimizi taşımızın altına koymak istiyoruz. Sizlerinde destekleriyle Turgutlu’muzda el birliğiyle sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Tüm dernek başkanlarım adına bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Turgutlu’da yıllar sonra bağ bozumu ve kurtuluş şenliği düzenlediklerini aktaran Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Akın, "Kusursuz bir etkinlik programı geçirdik. Bir olduğumuzda birlikte olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Tanıtım fuarımızda sıcak satışa izin vermedik. Çünkü küçük esnafımızı düşünmek zorundayız. Esnafımız zaten zor günler geçiriyor. Orada öyle bir karar almıştık. Gerek sahadaki çalışmalarda, gerekse gerçekleştirmiş olduğumuz konser ve etkinliklerde vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Bizim derdimiz bu kültürlerimizi yaşatmak. Geçmişimize sahip çıkmaktı. Geçmişimize sahip çıkamazsak yok olup gideriz. Bu 5 yıl içerisinde kültürümüze ve geleneklerimize sahip çıkacağız. Ayrıca Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 970 metre uzunluğunda Türk ve Atatürk Bayrağı ile kortej eşliğinde yürüdük. CHP Genel Merkezimiz de yaptığımız etkinlikleri çok beğendi ve takdir etti. Önümüzde 29 Ekim var 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da çeşitli etkinliklerimiz olacak. Çünkü bunların sözünü seçim meydanlarında ve sahalarda verdim. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını unutturmaya çalışanlara inat maddi manevi bu konuda elimizi taşın altına koyacağız. 6 Ekim tarihinde yağlı pehlivan güreşlerimiz olacak. Vatandaşlarımız sosyal anlamda güzel günler sunacağız ve bu etkinliklerin hepsini yapacağız. Ondan sonra projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Atıcılar Derneğinde bir sözüm vardı, atış poligonu ile ilgili. Arkadaşlarımız çalışmalara başladı. Sokak hayvanlarımız adına bir projemiz var. Doğal yaşam alanı tarzı bir çalışma içerisindeyiz. Zamanla bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Sizlerin varlığı bana güç veriyor. Her zaman kapım açık. Samimiyet olduğu sürece başımın üstünde yeriniz var" dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Makedonya Göçmenleri Dernek Başkanı Ercan Özduman, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ünal Kağba, Karadenizliler Dernek Başkanı İbrahim Uzun, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rahim Saraç, Yörük Türkmen Derneği Başkan Ayşe Demir ve Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Baysak, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, daire müdürleri ile derneklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.