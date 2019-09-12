0553 313 94 23

Başkan Akın: "Geçmişimize sahip çıkamazsak yok olup gideriz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, uzun yıllar aradan sonra düzenlenen ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliği’ ile ilgili olarak, "Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:04
Başkan Akın: "Geçmişimize sahip çıkamazsak yok olup gideriz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, uzun yıllar aradan sonra düzenlenen ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliği’ ile ilgili olarak, "Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Bizim derdimiz bu kültürlerimizi yaşatmak. Geçmişimize sahip çıkmaktı. Geçmişimize sahip çıkamazsak yok olup gideriz. Bu 5 yıl içerisinde kültürümüze ve geleneklerimize sahip çıkacağız" dedi.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bağ bozumu ve kurtuluş şenliği etkinleri kapsamında gerçekleşen hemşehri gecelerinin düzenlemesinde emeği geçen dernek başkanları ile bir araya geldi. Dernek başkanları adına bir konuşma yapan Muharrem Baysak, “Belediye Başkanımız Çetin Akın’a yaklaşık 20 yıl sonra böyle güzel bir bağ bozumu ve kurtuluş şenliği düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de bir personeliniz olarak görmenizi istiyoruz. Bundan sonra yapacak olduğunu etkinliklerde bizlerde elimizi taşımızın altına koymak istiyoruz. Sizlerinde destekleriyle Turgutlu’muzda el birliğiyle sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Tüm dernek başkanlarım adına bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


Turgutlu’da yıllar sonra bağ bozumu ve kurtuluş şenliği düzenlediklerini aktaran Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Akın, "Kusursuz bir etkinlik programı geçirdik. Bir olduğumuzda birlikte olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Tanıtım fuarımızda sıcak satışa izin vermedik. Çünkü küçük esnafımızı düşünmek zorundayız. Esnafımız zaten zor günler geçiriyor. Orada öyle bir karar almıştık. Gerek sahadaki çalışmalarda, gerekse gerçekleştirmiş olduğumuz konser ve etkinliklerde vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Bizim derdimiz bu kültürlerimizi yaşatmak. Geçmişimize sahip çıkmaktı. Geçmişimize sahip çıkamazsak yok olup gideriz. Bu 5 yıl içerisinde kültürümüze ve geleneklerimize sahip çıkacağız. Ayrıca Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 970 metre uzunluğunda Türk ve Atatürk Bayrağı ile kortej eşliğinde yürüdük. CHP Genel Merkezimiz de yaptığımız etkinlikleri çok beğendi ve takdir etti. Önümüzde 29 Ekim var 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da çeşitli etkinliklerimiz olacak. Çünkü bunların sözünü seçim meydanlarında ve sahalarda verdim. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını unutturmaya çalışanlara inat maddi manevi bu konuda elimizi taşın altına koyacağız. 6 Ekim tarihinde yağlı pehlivan güreşlerimiz olacak. Vatandaşlarımız sosyal anlamda güzel günler sunacağız ve bu etkinliklerin hepsini yapacağız. Ondan sonra projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Atıcılar Derneğinde bir sözüm vardı, atış poligonu ile ilgili. Arkadaşlarımız çalışmalara başladı. Sokak hayvanlarımız adına bir projemiz var. Doğal yaşam alanı tarzı bir çalışma içerisindeyiz. Zamanla bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Sizlerin varlığı bana güç veriyor. Her zaman kapım açık. Samimiyet olduğu sürece başımın üstünde yeriniz var" dedi.


Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Makedonya Göçmenleri Dernek Başkanı Ercan Özduman, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ünal Kağba, Karadenizliler Dernek Başkanı İbrahim Uzun, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rahim Saraç, Yörük Türkmen Derneği Başkan Ayşe Demir ve Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Baysak, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, daire müdürleri ile derneklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:04
  1. kültür
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    1. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    2. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    3. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    4. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    5. HDP önünde eylem yapan annelere..
    6. Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı
    7. “Ofis Ergonomisi” Hizmet İçi Eğitimi..
    8. Avustralya İran'dan tutuklu 3..
    9. Otizm Vakfı tarafından ücretsiz..
    10. Viranşehir’de kilitli parke..
    11. Erdoğan'la İmamoğlu arasında komik..
    12. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince..
    13. Piyasalarda gün ortası
    14. TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına..
    15. Halı saha turnuvasına Ali Tandoğan..
    16. 241 kiloluk dev orkinos görenleri..
    17. Üniversite’den çocuklara müzik ğğitimi
    18. Ev yapımı salça sezonu başladı
    19. Akkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler..
    20. Melikgazi’de araç arızaları daha hızlı..
    21. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    22. Nazlı yaşadıklarının rüya olmasını..
    23. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Nick..
    24. Kocaeli’de makas atan otomobil..
    25. Bahçeli’den yeni parti iddialarına..
    26. Emniyetin okul çevrelerinde denetimi..
    27. 3. Tarım ve Orman Şurası öncesi..
    28. (Özel) Yeni nesil ‘Elektrikli Devrim’..
    29. Londra’da bir araç kundaklandı
    30. Abdullah Er: "Türkiye’nin toprak..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı