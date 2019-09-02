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Başkan Akgün’den imar planı müjdesi

Büyükçekmece Belediye Meclis toplantısı Eylül ayı birinci oturumu Kamiloba Mahallesi’ndeki Yılmazlar Kıraathanesi’nde gerçekleşti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:18
Başkan Akgün’den imar planı müjdesi

Büyükçekmece Belediye Meclis toplantısı Eylül ayı birinci oturumu Kamiloba Mahallesi’ndeki Yılmazlar Kıraathanesi’nde gerçekleşti.Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ve Ekim ayı toplantılarında Celaliye ve Kamiloba mahallerine yönelik imar planlarının görüşüleceğini açıkladı.


Büyükçekmece Belediye Meclis toplantısı Eylül ayı birinci oturumu vatandaşların yoğun katılımıyla kahvehanede gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Vatandaşlarımızın ayağına giderek meclis toplantılarını halka açık yapmak yerel demokrasi açısından örnek bir davranıştır. Meclis toplantılarını halka açık gerçekleştirmek Türkiye’de ilk defa Büyükçekmece Belediyesi tarafından 15 sene önce yapılmıştır” ifadesini kullandı.


2 okulun açılışı gerçekleştirilecek


Başkan Akgün, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı ve başarılı bir eğitim yılı olmasını dileyerek; Kumburgaz Kuva-yi Milliye İlkokulu ve Güzelce Nezihe - Hasan Kılıç Anadolu Lisesi için 10 veya 11 Eylül tarihinde açılış töreni yapılacağını belirtti. Başkan Akgün, zabıta teşkilatının kuruluşunun 193’üncü yıl dönümünü de kutladı. CHP ve AK Parti grup başkanvekillerinin gündeme dair yaptıkları konuşmaların ardından meclis gündemine geçildi.


“Yapacağız ve bitireceğiz, halkımızın önünü açacağız”


Gündem de yer alan maddeler tek tek görüşülüp karara bağlandı. Eylül ayı birinci meclis oturumunu kapatan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’deki imar planlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ve Ekim ayı toplantılarında Celaliye ve Kamiloba ile ilgili imar planları özel olarak gündeme getirilecek. Bununla ilgili ekip çalışmaları yapılacak. Altyapısı hazırlanmıştır. Bir an önce biraz da budanmış olan imar planlarımız Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz ve Güzelce mahallelerinin planları bitecek arkasından da Tepecik ve Türkoba planlarının çalışması devam edecek. Yapacağız ve bitireceğiz, halkımızın önünü açacağız.”


Eylül ayı meclisi ikinci oturumu Çarşamba günü saat 10.00’da belediye hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:18
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