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Başkan Adayı Şekerdağ, Milletvekili Erol’la seçim çalışmalarına devam ediyor

Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile çeşitli ziyaretler de bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 18:14
Başkan Adayı Şekerdağ, Milletvekili Erol’la seçim çalışmalarına devam ediyor

Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile çeşitli ziyaretler de bulundu.


İYİ Parti ve CHP’nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Seçim çalışmaları kapsamındaziyaretlerde bulunan başkan adayı Şekerdağ’a CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’da eşlik etti.Güne, 8’inci kolordu komutanlığı ziyaretleri ile başlayan Milletvekili Erol ileŞekerdağ, ardındantarihi Ulukent (Hüseynik) Mahallesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erol ile Şekerdağ,çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretleri kapsamında Cuma pazarına da giden veesnafları gezen eden Erol ile Şekerdağ, pazarcılarla birebir sohbet ederek, sorunlarını dinledi.


Şehrin selameti için bu yola çıktıklarını belirten Başkan Adayı Şekerdağ , “Elazığ’ın selameti ve geleceği için bu yola çıktık. Bu şehrin artık iyi yönetilmesi ve yıllarının kaybolmaması lazım. Bu şehir kendini ifade eden bir şehir olması lazım. Bu şehir, değerlerini harekete geçiren, işsizliği azaltan bir il olması lazım” dedi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, “Bu seçimde siyasal düşüncelerinize göre oy kullanmayın. Vicdanınıza göre oy kullanın. Bütün adayları dinleyin. Kimin bu kente yardımcı olacağına inanıyorsanız, oyunuzu ona verin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:14
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