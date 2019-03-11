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Başkan adayı Özlü bir günde 1 milyon 376 bin TL para getirdi

65.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
Başkan adayı Özlü bir günde 1 milyon 376 bin TL para getirdi

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü “Konuşuyorlar ama Düzce’ye bir dikili ağaçları yok. Konuşma öyle olmaz, biz bir mesaj ile Düzce de bir okulun ihtiyacı için toplamda 1 milyon 376 bin TL para getirdi”dedi.


Beyciler Mahallesinde düzenlenen Çadır toplantısında açıklamalarda bulunan 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de bir okulun ihtiyacı olan parayı bir gün içerisinde Düzce’ye getirdiğini söyledi.


Özlü “Bakanken temelini attığımız bir özel eğitim okulunu ziyaret ettim. Türkiye’ye örnek bir okul yapmışız. Bu okulu ziyaret ettim, birkaç eksiği olduğunu söylediler. Para lazım dediler. “Para bulmak benim işim, bunu yapmak benim işim” dedim. Milli Eğitim Bakan Yardımcımıza mesaj attım. Durumu izah ettim. Aradan 24 saat geçmeden Reha Bey mesaj attı.


Mesajı şu şekilde “Sayın Bakanım, Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Okulunun talebi olan 176.000 TL ayrıcada Temel Eğitim dende 1.200.000 TL olmak üzere toplamda 1.376.000TL dün itibariyle gönderildi. Allah kolaylık versin, Selam ve sevgiler, Reha”


Arkadaşlar konuşma böyle olur. 12 saat içerisinde Düzce’ye gelen para bu. Onlar konuşur, AK Parti yapar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
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