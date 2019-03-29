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Başkan Adayı Nuri Güler, Soğukkuyu ve Çarşı Mahallesinde halkla buluştu

AK Parti’nin kalesi durumundaki Köşk ilçesinde seçim çalışmalarının sonuna gelen Cumhur İtrtifakı’nın adayı Nuri Güler, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile birlikte Soğukkuyu ve Çarşı mahallelerinde çalışmalarına devam etti.

29 Mart 2019 Cuma 15:57
Başkan Adayı Nuri Güler, Soğukkuyu ve Çarşı Mahallesinde halkla buluştu

AK Parti’nin kalesi durumundaki Köşk ilçesinde seçim çalışmalarının sonuna gelen Cumhur İtrtifakı’nın adayı Nuri Güler, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile birlikte Soğukkuyu ve Çarşı mahallelerinde çalışmalarına devam etti. İlçe merkezindeki etkinliklerinde vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Adayı Nuri Güler, rakibi Veli Tuna’yı eleştirerek “Bizleri taklit etmeye çalışıyorlar. Açıkladığımız projeleri açıklamaya çalışıyorlar ama taklit etmeyi bile beceremiyorlar” diye konuştu.


Cumhur ittifakı olarak el ele gönül gönüle çalışarak hizmetlere devam edeceklerini belirten Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, kendilerine her zaman destek veren Köşklü Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç’a teşekkür etti. Rakiplerinin kendilerini taklit etmeye çalıştığını kaydeden Güler, “Taklitler aslını yaşatır, ne söylediysek kopyalanıyor, kendi sözlerimizi de bize basın demeçleriyle, haberlerle geri gönderiyorlar. Açıklamaya çalıştıkları projeler orijinal değil. Biz bunların bu durumlarına şaşırmıyoruz. Çünkü Kemal Ağabeyleri, Meral Ablaları, Temel Ağabeyleri de böyle, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim misali” diyerek kendi açıkladıkları projeleri rakibinin kendi projesi imiş gibi meydanlarda açıklama gayretinde olduklarını ileri sürdü.


Rakiplerinin çamur siyasetine soyunduğunu belirten Güler, “Zillet ittifakı vatandaşlarımızın saf ve iyi niyetli duyguları ile oynuyor. Kendi çıkar ve menfaatleri için fırıl fırıl dönüp, ‘cambaza bak’ yapıyorlar. Başkan olma hevesleri uğruna parti parti gezip ardından en nihayetinde bir partide soluğu alan arkadaşlar partilerini ve kirli ittifaklarını beğenmemiş olacaklar ki; ‘Belediye başkanı partisiz olur’ deme gafletinde bulunuyorlar. O vakit sormazlar mı malum başkan adayına madem belediye başkanı partisiz olur diyorsun, sen niye bağımsız aday olmadın? Neden bu zillet ittifakının bu şer cephesinin peşine takıldın? Gittiğin yeri içine sindiremeyecektin madem neden iş işten geçtikten sonra oyunbozanlık yapıyorsun?” diye sordu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:57
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