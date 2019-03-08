Başkan adayı Murat Aydın: “Kapalı pazar yapamıyorsak açık pazar devam edecek”

Yalıköy’de pazarcı esnafıyla kahvaltıda buluşan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, “Pazarlarla ilgili yeni düzenlemeler mutlaka yapılabilir. Ancak her yerde kapalı pazar olmaz. Kapalı yapamıyorsak açık pazar devam edecek” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yalıköy’de Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Pazarcı esnafıyla bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyen başkan adayı Aydın ardından bir konuşma gerçekleştirdi.

“Pazar kültürünü yaşatacağız”

Aydın yaptığı açıklamada, “Pazar bir kültürdür, bu bizim geleneğimiz, kültürümüz, alışkanlığımız, kaynaşma ve sosyalleşme alanımızdır. İnsanlar geliyor tezgahları dolaşıyor, bakıyor ve rahat ediyor. Marketlere gittiğinde o rahatlığı bulamıyor burada kendisini daha rahat hissediyor. Dolayısıyla pazarların yaşatılması gerekir. Zeytinburnu Beykoz’un 27’de 1’i kadardır, nüfusu fazla ama alanı küçüktür. Sahip oldukları konusunda ise 81’de 1’i kadardır. Nüfusta buranın 1 buçuk katı kadardır. Pazardan şikayetçi olanlar, mahkemeye verenler, kapatılsın diyenler var. 20 yıldır biz o pazarları koruduk. Mahkeme kararlarına rağmen koruduk ama trafiği çok engelleyen yerlerde değişikliklere gittik. Gerektiğinde bazı yerlerde değişiklikler yaptık, bir düzene soktuk. Esnaf da alışveriş yapan halk da memnun kaldı. Dolayısıyla pazarları biz orada yaşatıyoruz” dedi.

“Kapalı pazar yapamıyorsak açık pazar devam edecek”

Aydın, “Şimdilerde pazarlar kapatılacak falan deniliyor. Artık kapalı pazar meselesi çok da mecbur olunmayan yerde zorunlu değil. Kapalı olduğu zaman müşterisi azalabilir. Burada kapalı pazar yapsak, aynı havayı sürdürebilecek miyiz? Bu hali de iyi değil, burada bir çözüm mutlaka oluşturmak lazım. Sokak aralarında daha kolay ve pratik nasıl olur, trafiği engellemeyecek tarzda yeni düzenlemeler mutlaka yapılabilir. Ancak her yerde kapalı pazar olmaz. Kapalı yapamıyorsak açık pazar devam edecek. Islah ederek, trafiği engellemesinin önüne geçilecek adımlar atılarak devam edecek. Biz yetki alırsak sizlerin yanında olacağız. Sorunları size sorup, çözümü de sizden alacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Daha güzel şartlarda iş yapmanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.