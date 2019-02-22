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Başkan adayı Köken’in esnaf ziyareti renkli görüntülere sahne oldu

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, önce lokma dağıttı, ardından da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 16:42
Başkan adayı Köken’in esnaf ziyareti renkli görüntülere sahne oldu

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, önce lokma dağıttı, ardından da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Mahalleliye sıcak ekmek dağıtıp çiğ köfte yapan Köken’in esnaf ziyaretinde renkli görüntüler oluştu.


AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Çırçır Mahallesi’nde bulunan Yeşiltepe Camii’nde mahalle cemaati ile birlikte cuma namazı kıldı. Namazın ardından Köken, Ak Parti Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından dağıtılan lokma tezgahının başına geçerek mahalleliye elleriyle lokma dağıttı.



“250 bin seçmen var hepsinin elini sıkmamız gerekiyor”


Çırçır Mahallesi’nde esnaf ziyareti yapan Köken, “Mart ayından itibaren her gün lokma dağıtımı yapacağız. Bundan sonraki süreçte hem projelerimizi mahallelere bırakacağız. Erken saatlerden itibaren çıkıyoruz. Biz öyle yapmak zorundayız çünkü 250 bin seçmen var hepsinin elini sıkmamız gerekiyor” dedi.



“Çırçır Mahallesi’nin tapu sorunu var”


Projelerinden bahseden Köken, “Çırçır Mahallesi’nin tapu sorunu var. Bununla ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bir kısmı neticelendi. Yazışmalar devam ediyor. Çırçır Mahallesi’nin bütün lokasyonunda park yoksa park, park varsa onu revize ederek gençlerin ve hanımların ve yaşlıların, engellilerin rahat olabileceği çok ciddi bir farkındalık parkı yapıyoruz. Herkese hitap eden ama daha çok engelli ve yaşlıların kendilerini bulabileceği bir parkımız da burada hizmete girecek” şeklinde konuştu.


Esnaf ziyareti yaparken bölgedeki esnafın dertlerini dinleyen Köken, önce girdiği bir fırında mahalleliye sıcak ekmek dağıttı. Ardından da çiğ köftecide çiğ köfte yaparak çocuklara dağıttı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:42
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