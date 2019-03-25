Başkan adayı Erdem: "Gelişen ilçemizde yaşamayı bir ayrıcalık haline getireceğiz" AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, İçerenköy’de esnafı ziyaret etti.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, İçerenköy’de esnafı ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İçerenköy Mahallesi’nde esnafı ziyaret eden ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan İsmail Erdem, Ataşehirlilerle birebir temas kurarak, halkın sıkıntıları ile yakından ilgileniyor, çözüm önerileri sunuyor.

34 yıl ikamet ettiği İçerenköy Mahallesi’nde 3 saat boyunca sokak sokak, cadde cadde gezerek ziyaretlerde bulunan Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "1 Nisan’dan sonra hızla hayata geçecek projelerimizle Ataşehirli komşularımıza yaşam kolaylığı sağlayacak, gelişen ilçemizde yaşamayı bir ayrıcalık haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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