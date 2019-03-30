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Başkan adayı Aydın’dan Beykoz’da kapsamlı ziyaret

İstanbul Kavacık ve Kanlıca’da İSMEK’leri ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarını inceledi.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:21
Başkan adayı Aydın’dan Beykoz’da kapsamlı ziyaret

İstanbul Kavacık ve Kanlıca’da İSMEK’leri ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarını inceledi. Otağtepe’de esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Aydın, Çavuşbaşı’nda CHP’nin Seçim İrtibat Bürosuna girerek partililere çalışmalarında başarılar diledi.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne birkaç gün kala ilçede kapsamlı ziyaretler gerçekleştirmeye devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık’taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarını (İSMEK) ziyaret etti. Kursun yöneticileriyle görüşen Aydın, kursiyerlerle sohbet etti. Buradaki çalışmaları da inceleyen Aydın, onlara albümünü göstererek çektiği fotoğrafların hikayesini anlattı. Kursiyerlerin sorunlarını da dinleyen Aydın, gerçekleştirmek istediği projeleri de anlatmayı ihmal etmedi. Aydın, buradaki temaslarının ardından Otağtepe’de esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla bol bol sohbet ederek onlara mikrofon uzatan Aydın, sorunlarını dinledi. Yolda gördüğü çocukların tek tek elini öperek oyuncak hediye eden Aydın, yaşlısından gencine, engellisinden çocuğuna, herkesle tokalaştı. Marketinden kuaförüne gezmedik yer bırakmayan Aydın, yoldan geçen sürücülerle de bir süre sohbet etti.



CHP Seçim İrtibat Bürosu’na uğrayıp partililere başarılar diledi


Yoğun seçim programları kapsamında Kavacık’tan Kanlıca’ya geçen Aydın, buradaki İSMEK’i de ziyaret etti. Kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. İSMEK ziyaretlerinin ardından Çavuşbaşı’na geçen Aydın, Çiftlik Mahallesi’ndeki esnafları tek tek ziyaret etti. Sorunları dinleyen Aydın, projelerinden bahsederek problemlerin çözüm yoluna gireceğini ifade etti. Aydın ziyaretleri esnasında CHP Çavuşbaşı Seçim İrtibat Bürosu’na uğramayı ihmal etmedi. Partililerle tokalaşan Aydın, başarılar diledi. Ziyaretlerin ardından Rize Yumurtatepe Köyü Derneği’nde düzenlenen programa katılan Aydın, imar ve mülkiyet sorununa ilişkin vatandaşlara bir konuşma yaptı.


Programa, Aydın’ın yanı sıra MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker de katıldı. Burada vatandaşların sorularını yanıtlayan ve onlarla sohbet eden Aydın, dernekten memnun ayrıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:21
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