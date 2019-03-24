Başkan adayı Arslan, projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Gömeç Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, düzenlediği programda projelerini tek tek tanıttı. Park Düğün Salonu’nda, 37 projesini tanıtan Arslan, Gömeç’in çok büyük bir gelişim içinde olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı Gömeç Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, toplantıya katılan tüm vatandaşların tek tek ellerini sıkarken, katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Arslan, 37 adet projesini detaylı şekilde anlattı.

Arslan, "İlçemiz mevcut şehir stadına yapılacak olan projede spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun parkı, rekreasyon alanlarıyla spor sahası yer alacak. Çevresi tartan pist koşu yolu,soyunma odaları ve tribünler futbol müsabakaları için uygun tip projeye göre Sportoto genel Müdürlüğüne yaptırılacaktır. Ayrıca, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim’ ilkesinden yola çıkarak çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bireyler olabilmesi adına bu tesisimizi ilçemize kazandırmaktan mutluluk duyarım. Yapacağımız spor kompleksinde engelli vatandaşlarımızın spor durumlarına uygun programlar bulunup desteklenecektir. Tüm çalışmalarımızı hazırlayarak Spor Toto Genel Müdürüyle görüşmelerimizi tamamladık. Tesisleri, önümüzdeki aylardaGömeçimize kazandıracağız. Büyükşehir Belediyesince Karaağaç, Keremköy, Kuyualan, Kumgedik, Kubaşlar, Hacıosman, Hacıoğlu, Hacıhüseyinler, Ulubeyler ve Dursunlu mahallelerine semt sahası yapılması planlanmıştır. Mahallelerimizdeki belediyemize ait uygun alanlarda çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyalleşebileceği ve teknolojinin olumsuz etkilerinden uzaklaşabileceği spor ve oyun alanları yapacağız. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan modern kültür ve sanat merkezimizde tiyatro, resim, sinema ve konserlerinin düzenleneceği, ayrıca sergi salonunun yanında ilçemizin tarihi ve kültürel mirasımızın sergileneceği, merhum bestekar ve müzisyen Kayahan Açar Kültür ve Sanat Merkezimizi ilçemize kazandıracağız. Bu proje kapsamında 5-10 kişi istihdam edilecektir. Çok amaçlı spor salonu ve fitness salonu bulunacak olan Gençlik merkezinde çeşitli Kulüplerin yer alacağı ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine bilgisayar karşısında profesyonel öğretmenler eşliğinde her bölüme uygun uzaktan eğitim desteği vereceğiz. Teknolojik ve rahat çalışma ortamı sağlayan derslikler, kafeterya ve sosyal alanları ile birlikte halkımıza hizmet verecektir” şeklinde konuştu.

Toplantıya MHP İl Başkanı Orhan Dereli, eski Milletvekillerinden Ali Sami Akkaş, AK Parti İlçe Başkanı Arif Dalgıç, MHP İlçe Başkanı Erol Uysal, Cumhur ittifakı meclis üyesi adayları ve yüzlerce vatandaş katıldı.