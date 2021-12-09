Başkale’de yarın okullar tatil mi? 10 Aralık 2021 Cuma Bahçesaray yarın okul var mı?

Van’da dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray ilçesinde etkili oldu. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde 80 santimetreye kadar ulaştı. Bahçesaray'da 5, Başkale'de 43, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 mahalle ve mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Mahalleli karları küreklerle temizlemeye çalışırken, ekipler ana caddelerle sokaklarda kar küreme ve temizlik çalışması yaptı.

Başkale’de Bahçesaray’da yarın okullar tatil mi?

Başkale’de yarın okul var mı? sorusu da sorulmaya devam ediliyor. Bahçesaray’da okuyan öğrenciler yarın okul olup olmadığını araştırırken gözler de bir yandan Van Valiliğine çevrildi. Van Valiliği Başkale’de ve Bahçesaray’da yarın okulların tatil olup olmadığına ilişinkin henüz bir açıklama yapmadı.