Başkale’de ilk defa ‘ağrısız doğum’ yapıldı

Van’ın Başkale Devlet Hastanesinde ilk defa ağrısız epidural anestezi doğumu yapıldı.

Halk arasında “Prenses Doğum” olarak bilinen epidural anestezi ile normal doğum uygulaması Başkale Devlet Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Bu yöntemle dün dünyaya bir erkek bebek getiren ve ağrısız bir doğum geçirdiği için çok memnun olduğunu belirten Esma Güler (27), “Doktorlar bana bu yöntemi önerdiler. İlk doğumun çok ağrılı geçmişti, bu doğumda hiç ağrı hissetmedim. Ben bu ağrısız doğumu herkese tasfiye ederim. Çok memnun kaldım. Bu uygulamayı bütün annelere ve hastalara öneriyorum. Doğum esnasında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bebeğim sağlıklı doğdu. Bende çok şükür sağlıklıyım” dedi.

Uygulamanın Başkale Devlet Hastanesinde ilk defa yapıldığını belirten Anestezi Uzmanı Mehmet Yaldız ise, ağrısız doğum sonucunda Esma Güler’in sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya geldiğini söyledi. Güler, “Halk arasında bilinen ismiyle ‘Prenses Doğum’, bölgemizde çok fazla bilinmeyen bir yöntem. Bu yöntemle tıbbın önerdiği normal doğum gerçekleşmiş oluyor. Her işlemin olduğu gibi bu işleminde kontraksiyonları var. Ancak işlem doğru bir şekilde yapıldığı zaman kontraksiyonlar minimize oluyor. Rahat bir şekilde annelerimiz doğumlarını gerçekleştirebiliyor. Anne ağrı çekmediği için normal doğum olmasını kabul ediyor. Başkale’de şimdiye kadar 3 ağrısız doğum gerçekleştirdik. Hastalarımız çok memnun kaldı. Yakınlarına bu yöntemi tavsiye edeceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

Doğumun başarılı geçtiğini aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Dr. Deniz Kıvrak da, bu yöntemle anne adaylarının ağrı ve sızı çekmeden doğum yapabildiğini ifade etti. Dr. Kıvrak, “Hastanın bizim açımızdan uyumlu olması ve komplikasyonlarının az olması açısından önem teşkil ediyor. Hastalar daha az ağrı çektikleri için daha çok tercih ediliyor. Buralarda yapılmıyordu. Başkale’de ilk defa bu yöntemle doğum gerçekleştirmiş olduk. Çok rahat bir doğumdur. Anne ve bebek açısından sıkıntısı çok olmayan bir doğum şeklidir” şeklinde konuştu.