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Başkale'de 192 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollardan giren 192 kaçak göçmen göçmen yakalandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
Başkale'de 192 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 3 grubu durdurdu. 

Kontrollerde 33'ü çocuk,44'ü de kadın192 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler,Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekiplerince Başkale ilçesinde 10 günde bin 19 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
  1. İlçe Jandarma Komutanlığı
  2. Bebleşin Jandarma Karakolu
  3. Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı
  4. Albayrak mahallesi
  5. Atlılar Mahallesi
  6. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  7. Başkale Devlet Hastanesi
  8. Afganistan uyruklu
  9. Bangladeş uyruklu

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