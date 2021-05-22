  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aldığı araç kabusu oldu! 7 yıl sonra yüzü güldü
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! İki katını verdiler
Milli Görüşçü STK’lar Filistin için seferber oluyor
Enginyurt: Böyle bir üslubu tasvip etmiyoruz
Eğitim Başka şehirde olanlar okul sınavlarına nasıl girecek? Kayıtlı olduğu okuldan başka bir şehirde bulunanlar nerede sınava alınacak?
Eğitim

Başka şehirde olanlar okul sınavlarına nasıl girecek? Kayıtlı olduğu okuldan başka bir şehirde bulunanlar nerede sınava alınacak?

Uzaktan eğitim sebebiyle farklı şehirde bulunanlar nasıl sınava girecek? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok aile köylerine, yazlıklarına gitti. Hal böyle olunca uzaktan eğitime devam eden ancak yüz yüze sınavlara girmesi gerekenler ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Başka şehirde olanlar yazılılar için evlerine dönmek zorunda mı? Başka şehirde okul sınavlarına girilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 10:10:00 -
Başka şehirde olanlar okul sınavlarına nasıl girecek? Kayıtlı olduğu okuldan başka bir şehirde bulunanlar nerede sınava alınacak?

Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam ediyor. Pek çok aile uzaktan eğitim, sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle yazlıklarına ya da köylerine gitti. Bu sebeple ortaokul ve liselerde yüz yüze sınavlara girecek öğrenciler ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, farklı bir şehirde okul sınavlarına katılmak mümkün mü?

Başka şehirde olanlar okul sınavlarına nasıl girecek? Kayıtlı olduğu okuldan başka bir şehirde bulunanlar nerede sınava alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi. Öğrencilerin, “Uzaktan eğitim nedeniyle okulumun olduğu ilden farklı bir ilde bulunuyorum. Sınav olmak için kayıtlı olduğum okula gitmek zorunda mıyım?” sorusuna da açıklama getirildi. Yapılan açıklamada, “Şehir dışında iseniz sınavlara bulunduğunuz yerdeki aynı okul türündeki bir okulda girebilirsiniz. Bunun için velinizin 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar talebinizi bulunduğunuz ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletmesi ve öğrenim gördüğünüz okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir” denildi.

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma kaldırıldı mı MEB
Bu yıl sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma kaldırıldı mı MEB

Eğitim

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma kaldırıldı mı MEB

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?
Siyaset

Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?

Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a AK Parti'de yol yürürken Cumhurbaşkanı Erdo..
Hadi Özışık'a bir şok daha!
Gündem

Hadi Özışık'a bir şok daha!

Sedat Peker'in İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmeyi yayımlamasının ardından Özışık kardeşlerin bazı..
Süleyman Özışık'a şok! Yollar ayrıldı
Gündem

Süleyman Özışık'a şok! Yollar ayrıldı

Son günlerde gündeme gelen Sedat Peker'in yayınladığı videonun ardından Hadi Özışık ve Süleyman Özışık cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay