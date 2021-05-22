Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam ediyor. Pek çok aile uzaktan eğitim, sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle yazlıklarına ya da köylerine gitti. Bu sebeple ortaokul ve liselerde yüz yüze sınavlara girecek öğrenciler ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, farklı bir şehirde okul sınavlarına katılmak mümkün mü?

Başka şehirde olanlar okul sınavlarına nasıl girecek? Kayıtlı olduğu okuldan başka bir şehirde bulunanlar nerede sınava alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi. Öğrencilerin, “Uzaktan eğitim nedeniyle okulumun olduğu ilden farklı bir ilde bulunuyorum. Sınav olmak için kayıtlı olduğum okula gitmek zorunda mıyım?” sorusuna da açıklama getirildi. Yapılan açıklamada, “Şehir dışında iseniz sınavlara bulunduğunuz yerdeki aynı okul türündeki bir okulda girebilirsiniz. Bunun için velinizin 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar talebinizi bulunduğunuz ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletmesi ve öğrenim gördüğünüz okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir” denildi.