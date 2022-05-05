Başka filmler peşinde koşmanıza gerek yok! ‘Sessiz istila’ çekmek isteyenler Yalçın Bayer’i okusunlar

Türkiye’deki mülteciler üzerinden halkı kışkırtmaya çalışan ırkçılar, “Sessiz istila” isimli kısa filmle büyük tepki çekti. Söz konusu film halen gündemdeki yerini korurken, bu ülkede esas istilanın nasıl yapıldığını gözler önüne seren bir yazı kaleme alındı.

Hürriyet’ten Yalçın Bayer, bugünkü yazısında, Apollon tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Türk ve Müslüman kadın olan Afife Jale’nin başına gelenleri aktardı. Söz konusu yazıdaki bilgiler, “’Sessiz istila’ filmi çevirmek isteyenler buyursun, işte Türk kadını üzerinden asırlık istila!..” yorumlarında bulundu.

Bayer’in bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını Afife Jale’nin anılarını Taşkın Su yazmış. Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık’tan çıkan kitap ilginç anıları aktarıyor.

102 yıl önce kimliğini gizleyip Apollon Tiyatrosu’nda İstanbul halkının karşısına ‘Emel’ rolüyle arzıendam ederek, tarihe “sahneye çıkan ilk Müslüman ve Türk kadını” olarak geçen Afife Jale’nin anıları 89 yıl sonra tozlu arşivden çıktı. 39 yaşında bir akıl hastanesinin koğuşunda can veren, bugün mezarı kayıp olan Afife Jale; uğradığı baskıyı, tiyatroyu defalarca basan polislere direnişini, gözaltına alınmasını, çektiği sefalete rağmen bitip tükenmeyen sanat aşkını gözyaşları içinde anlatıyor.

- Afife Jale’yi sahneye çıktığı için şeyhülislama şikâyet eden gayrimüslim opera sanatçısı kimdi? Sahnede geçirdiği ilk kaza ve kulağından akan kan... Mösyö Siroçkin’in evinde nasıl saklandı? Polis Müdürü Arnavut Tahsin neden onu serbest bıraktırdı? Tiyatroyu basmaya geldiği düşünülen efeler, Afife Jale’ye nasıl davrandı? Cenazesine kaç kişi katıldı, nereye gömüldü? Ölümünden sonra hakkında yazılanlar...

Kitapta, anıların yanı sıra Afife Jale’nin yaptığı devrime bizzat şahitlik eden gazeteci Halit Fahri Ozansoy’un seri yazılarında İngiliz işgali altındaki İstanbul’un sosyal yaşamına ilişkin pek çok anekdot yer alıyor.