Basit önlemlerle şarbondan korunmak mümkün

Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şarbon hastalığı ve şarbondan korunma yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Şarbonun, Bacillus anthracis denilen bir bakteri ile oluşan ve hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Karabağ, “Halk arasında kara kabarcık ya da çoban çıbanı diye bilinir. Bakterinin spor denilen dış ortama, sıcaklığa, kuruluğa, ultraviyole ışığına ve kimyasal dezenfektan gibi pek çok duruma dayanıklı yapıları vardır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi ot yiyen hayvanlarda görülür. İnsanlara, hasta hayvanların derisi, eti ve yünüyle doğrudan temasla, etlerinin yenmesi veya sporlarının solunması yoluyla bulaşır. Hastalık belirtileri mikrobun deriye girmesinden 2-7 gün sonra başlar. Bulaşırsa deride, sindirim yolunda ya da akciğerlerde hastalık yapar. En sık görülen şekli deride olandır. Deride yaralara bazen ateş ve halsizliğe neden olur. Yaralar ağrısız, küçük su kabarcığı olarak başlar sonra üstü siyahlaşır. Sindirim sisteminde olursa ateş karın ağrısı, karında şişlik, akciğerlerde olursa da ateş ve zatürre belirtileri olur. Deride olan yaralar antibiyotik tedavisi ile iz bırakmadan iyileşirler. Sindirim yolu ve akciğer enfeksiyonu ise ciddi hastalığa yola açar ve ölümcül olabilir.” dedi.

“Etler iyi pişmiş yenmeli”

Hastalıktan korunma yollarından da bahseden Karabağ şunları söyledi: “Hastalıktan korunmak için etler çiğ yenmemeli, iyi pişmiş olmalı. Hayvanın derisine ve etine çıplak elle dokunulmamalı, eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Et ürünlerini işlerken elle, yüze ve gözlere dokunulmamalıdır. Etlerin kesildiği yüzeylerle ve bıçak, kesme tahtası gibi malzemelerle çiğ meyve ve sebzeler temas ettirilmemelidir. Hasta hayvanlar kesilmemeli, hasta veya ölmüş hayvanın etleri tüketilmemeli, hayvan kesiminin bu konunun uzmanları tarafından uygun koruyucu malzemeler yani önlük, eldiven, maske kullanarak yapılması sağlanmalıdır. Şarbondan şüphelenilen hayvanın kesilmesi ve yüzülmesi engellenmelidir. Şarbonlu et şarbonlu hayvan kesildiğinde kanın pıhtılaşmaması ve siyah renkte olması ile anlaşılabilir. Fakat kesilmiş, parçalanmış karkas etten anlaşılmaz. Sütten bulaşma olmamaktadır. Sütün kaynatılarak tüketilmesi yeterlidir. Şarbon kuşkusuyla etlerin tüketilmesinden kaçınılmamalıdır. Anlatılan önlemlere uyularak etler güvenle tüketilebilir.”