0553 313 94 23

Basit önlemlerle şarbondan korunmak mümkün

Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hekimi Uzm.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:39
Basit önlemlerle şarbondan korunmak mümkün

Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şarbon hastalığı ve şarbondan korunma yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.


Şarbonun, Bacillus anthracis denilen bir bakteri ile oluşan ve hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Karabağ, “Halk arasında kara kabarcık ya da çoban çıbanı diye bilinir. Bakterinin spor denilen dış ortama, sıcaklığa, kuruluğa, ultraviyole ışığına ve kimyasal dezenfektan gibi pek çok duruma dayanıklı yapıları vardır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi ot yiyen hayvanlarda görülür. İnsanlara, hasta hayvanların derisi, eti ve yünüyle doğrudan temasla, etlerinin yenmesi veya sporlarının solunması yoluyla bulaşır. Hastalık belirtileri mikrobun deriye girmesinden 2-7 gün sonra başlar. Bulaşırsa deride, sindirim yolunda ya da akciğerlerde hastalık yapar. En sık görülen şekli deride olandır. Deride yaralara bazen ateş ve halsizliğe neden olur. Yaralar ağrısız, küçük su kabarcığı olarak başlar sonra üstü siyahlaşır. Sindirim sisteminde olursa ateş karın ağrısı, karında şişlik, akciğerlerde olursa da ateş ve zatürre belirtileri olur. Deride olan yaralar antibiyotik tedavisi ile iz bırakmadan iyileşirler. Sindirim yolu ve akciğer enfeksiyonu ise ciddi hastalığa yola açar ve ölümcül olabilir.” dedi.



“Etler iyi pişmiş yenmeli”


Hastalıktan korunma yollarından da bahseden Karabağ şunları söyledi: “Hastalıktan korunmak için etler çiğ yenmemeli, iyi pişmiş olmalı. Hayvanın derisine ve etine çıplak elle dokunulmamalı, eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Et ürünlerini işlerken elle, yüze ve gözlere dokunulmamalıdır. Etlerin kesildiği yüzeylerle ve bıçak, kesme tahtası gibi malzemelerle çiğ meyve ve sebzeler temas ettirilmemelidir. Hasta hayvanlar kesilmemeli, hasta veya ölmüş hayvanın etleri tüketilmemeli, hayvan kesiminin bu konunun uzmanları tarafından uygun koruyucu malzemeler yani önlük, eldiven, maske kullanarak yapılması sağlanmalıdır. Şarbondan şüphelenilen hayvanın kesilmesi ve yüzülmesi engellenmelidir. Şarbonlu et şarbonlu hayvan kesildiğinde kanın pıhtılaşmaması ve siyah renkte olması ile anlaşılabilir. Fakat kesilmiş, parçalanmış karkas etten anlaşılmaz. Sütten bulaşma olmamaktadır. Sütün kaynatılarak tüketilmesi yeterlidir. Şarbon kuşkusuyla etlerin tüketilmesinden kaçınılmamalıdır. Anlatılan önlemlere uyularak etler güvenle tüketilebilir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram öncesi denetimler başladı
    1. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    2. Araç sahipleri bu uyarıya dikkat: İade..
    3. Devletin şefkat eli kimsesizlere..
    4. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    5. Beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5..
    6. Görme engelliler sahneleri aydınlatıyor
    7. Bayram onlara erken geldi
    8. Teşrik tekbirini cemaatle namaz kılan..
    9. Başkan Altay Cihanbeyli ve Altınekin’de
    10. Umut Elleri bayram öncesi çocukları..
    11. Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz
    12. Husilerin lideri Abdülmelik..
    13. Azerbaycan'da düşen savaş uçağını..
    14. Otogarda bayram yoğunluğu
    15. Şehzadeler ailesi bayramlaştı
    16. OMÜ ailesi bayramlaştı
    17. Başkan Öz’den Kurban Bayramı mesajı
    18. HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz..
    19. Sivas'ta hafif ticari araçla tır..
    20. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika..
    21. Konya'da feci kaza! Kırmızıda durmadı..
    22. Bakan Gül'den huzurevi ziyareti
    23. 43 ilin geçiş noktasında trafik..
    24. Başkan Uslu, Kurban Bayramını kutladı
    25. Seydişehir Belediyesi Kurban Bayramına..
    26. Basit önlemlerle şarbondan korunmak..
    27. Proje ödülleri sahiplerini buldu
    28. Cimbom'da Falcao gelişmesi! Resmen..
    29. Başkan Dağtekin’den bayram mesajı
    30. 'Suriye'de bir oyalama sürecine..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!