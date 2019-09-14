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Basit bir enfeksiyon, hayatı tehdit edebilir

Türk Yoğun Bakım Derneği’nin 7.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:32
Basit bir enfeksiyon, hayatı tehdit edebilir

Türk Yoğun Bakım Derneği’nin 7. Bölge Sepsis (Acil Tedavi) Toplantısı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi.


“Dünya Sepsis Günü” nedeniyle hastanenin Konferans Salonunda, Prof. Dr. Murat Gündüz ve Prof. Dr. Levent Döşemeci moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Sepsis (Acil tedavi) nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon insanın hayatını kaybettiği belirtilerek, bu tedavideki güncel gelişmeler anlatıldı.


“Epidemiyoloji ve farkındalık” başlığında sunum yapan Prof. Dr. Gündüz, çağın vebası benzetmesi yaptığı Sepsis konusunda halkın da bilgilendirilmesi için çeşitli çalışmalar yapıldığını, “Dünya Sepsis Günü ”nün amacının da toplumu bu konuda aydınlatmak olduğunu belirterek, el hijyenine dikkat edilmesi, gelişigüzel antibiyotik kullanımının önlenmesi gibi bazı basit tedbirlerin önemine dikkati çekti.


Dr. Özlem Özkan Kuşcu’nun “Tanı”, Uzm. Dr. Devrim Akdağ’ın “Acil Tedavi Yaklaşımları” ve Uzm. Dr. Nurdan Ünlü’nün “İleri Tedaviler” hakkında bilgiler verdiği toplantıda; basit bir enfeksiyonun hızla yaşamı tehdit edici bir durum olan sepsise dönüşebildiğine vurgu yapılarak, erken teşhis ve anında tedavinin, sepsiste hayatta kalma şansını artırmada kritik önem taşıdığı belirtildi.


Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Atilla Bulut, hastane çalışanları ve diğer kamu hastanelerinin çalışanları katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:32
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