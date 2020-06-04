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Başiskele’de psikolojik danışmanlık ve diyetisyenlik hizmetleri yeniden başlıyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine ara verdiği ücretsiz psikolojik danışmanlık ile sağlıklı beslenme ve diyetisyenlik hizmetlerine yeniden başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:08:48 -
Başiskele’de psikolojik danışmanlık ve diyetisyenlik hizmetleri yeniden başlıyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine ara verdiği ücretsiz psikolojik danışmanlık ile sağlıklı beslenme ve diyetisyenlik hizmetlerine yeniden başlıyor.


Başiskele Belediyesi, geçici bir süre ara verdiği hizmetlere “Kontrollü Sosyal Hayatta” normalleşme adımları çerçevesinde gerekli tedbirleri alarak kaldığı yerden devam edecek. Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Birimi’ne bağlı uzman psikolog ve diyetisyenler eşliğinde verilen psikolojik danışmanlık ile sağlıklı beslenme ve diyetisyenlik hizmetleri 08 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak. Başiskeleli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sağlık İşleri Birimi’nin ücretsiz hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, randevu almaya başladılar. Vatandaşların randevuya gelirken maske takmasına ve sosyal mesafeye uyulmasına özen gösterilmesi hatırlatıldı.

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