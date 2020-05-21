Başiskele’de camiler dezenfekte ediliyor

Başiskele Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü itibariyle ibadete açılacak olan camileri dezenfekte çalışması başlattı.

Başiskele Belediyesi, 29 Mayıs’ta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camileri virüslere karşı etkili özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte etmeye hazırlanıyor. Çalışmalar kapsamında ibadete açılması planlanan Başiskele Müftülüğü’ne bağlı 97 camide vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için temizlik ve dezenfekte çalışmaları seferberliği başlatıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin her mahallesinde dezenfekte çalışmaları yapan belediye ekipleri, camiler ibadete kapalı olmasına rağmen belirli programlar dahilinde periyodik olarak cami avluları ve abdesthaneleri dezenfekte etmeyi ihmal etmiyordu. 29 Mayıs Cuma Namazı öncesine kadar ekipler, ilçedeki tüm camilerin iç kısımlarını da detaylı bir şekilde dezenfekte edecek.

Belediye ekipleri ayrıca uzun bir aradan sonra ibadete açılacak camilerin çevre düzenlemesini, çim biçme, mıntıka temizliği gibi işlerini de şimdiden yapmaya başladılar.