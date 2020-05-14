Başiskele Belediyesi’nden ödüllü online satranç turnuvası

Başiskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel ödüllü online satranç turnuvası düzenliyor.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ödüllü Online Satranç Turnuvası” korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan Başiskeleli gençlerin sosyalleşmesini sağlayacak. İnternet üzerinden 18 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak turnuva, 20 yaş altı, 14 yaş altı ve 10 yaş altı olmak üzere üç kategoride düzenlenecek.

Ödüllü Online Satranç Turnuvası’na katılım gösteren sporcular, turnuva online davet linki turnuva başlangıç saatinden 1 saat önce, ilgili WhatsApp grubundan ve ‘Chess.com’ kulüp sayfasında paylaşılacak. Turnuvada İsviçre sistemi kullanılacak olup, tur sayısı sporcu sayısına göre belirlenecek. Maçlar, 3 dakika + 2 saniye eklemeli tempoda oynanacak. Kategorideki tüm maçlar tamamlandıktan sonra sistem eşlendirmeyi otomatik olarak yaparak bir sonraki turu başlatacak. Maçlar, her kategoride yöneticiler tarafından izlenecek.

Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara Başiskele Belediyesi tarafından madalya ve sürpriz hediyeler verilecek. Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, salgın sürecini atlatınca bu turnuvaların yüz yüze yapılacağını vurgulayarak, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 18 Mayıs Pazartesi günü yapacağımız satranç turnuvamıza tüm sporsever genç kardeşlerimizi bekliyorum. Katılım sağlayan herkese de başarılar diliyorum" dedi.