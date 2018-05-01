Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başınız ağrıyorsa bu hastalığa dikkat edin

Diş Hekimi Zafer Kazak, “Çene eklemi rahatsızlığı; eklem veya çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğudur. Eklem içi rahatsızlıklar; eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyumun bozulmasından meydana gelmektedir” dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 17:52
Başınız ağrıyorsa bu hastalığa dikkat edin

BAŞINIZ AĞRIYORSA BU HASTALIĞA DİKKAT EDİN

Dt. Zafer Kazak, "Çene eklemi rahatsızlığında hastalar en sık görülen belirtiler, çene ekleminden 'tıklama' sesi gelmesi, kulakta, çene ekleminde, yüz ve boyun kaslarında ve şakaklarda ağrı, çiğneme sırasında zorluk, ağız açmada güçlük, çenenin bir tarafa kayarak açılması gibi şikâyetlerle başvuruyorlar. Bazı durumlarda uzun yıllar ağrı olmaz, sadece çene eklemindeki tıklama devam eder, ancak bu sürede deformasyon ilerler. Alt çene hareketlerinde tıklama gibi seslerin hissedilmesi, çene ekleminin düzeninin bozulmasından kaynaklanabilir. Çene ekleminde bulunan disk yerinden oynar. Bunun sonucunda ağız açma, esneme, yemek yeme, çeneyi sağa sola hareket ettirme gibi alt çene hareketlerinde 'tıklama' duyulur. Bu durum çene çıkması değildir" dedi.

Çene eklemi rahatsızlıklarında baş ağrısı görülebileceğini kaydeden Dt. Zafer Kazak, "Baş ağrısının birçok nedeni vardır. Çene eklemi rahatsızlığında da görülebilir. Ancak baş ağrısı daha ciddi rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Nöroloji, fizik tedavi, algoloji gibi pek çok tıp alanını ilgilendirir" şeklinde açıklamada bulundu.

ÇENE EKLEMİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Dt. Zafer Kazak, "Çene eklemi hastalığının tedavisi tanıya göre değişiklik göstermektedir, yani her hasta için aynı tedavi yöntemi uygulanamaz. Çene eklemi hastalıklarında tedavi yöntemleri arasında konservatif olarak ortopedik apareylerin kullanılması (splint), bazı fizik tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi, artrosentez yer almaktadır. Bu yöntemlerden hangisi veya hangilerinin kullanılacağına ayrıntılı muayene sonrası konulan tanıya göre karar verilir. Tanının doğru konulduğu durumlarda çene eklemi hastalıklarının % 85'ten fazlası konservatif tedavi ile kontrol altına alınmaktadır. Gerekli durumlarda; nöroloji, kulak- burun-boğaz, psikiyatri, algoloji gibi bölümlerle konsültasyon yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 17:52
  1. baş ağrısı
  2. dt.zafer kazak
  3. çene eklemi hastalığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UAEA: ''İran'da nükleer faaliyetlere yönelik bir gösterge yok''
    1. UAEA: ''İran'da nükleer faaliyetlere..
    2. Bebek mendilleri çocuğunuzda alerji..
    3. FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon!
    4. Fransa'da olaylı 1 Mayıs! Göstericiler..
    5. Yağmur duası ettikleri sırada yağış..
    6. Liseli gençler ilk kıblesiyle tanışıyor!
    7. Hollanda'dan rezalet karar! 'İslam..
    8. Başınız ağrıyorsa bu hastalığa dikkat..
    9. TIR devrildi 25 ton mısır silajı..
    10. FETÖ'den aranıyordu! Enselendi
    11. ''Abdurrahim Albayrak hastaneye..
    12. Sıkışan kirpinin imdadına itfaiye..
    13. CHP'nin kanalı AKM'ye ağladı!
    14. Miroğlu: HDP dahil bir çok partinin..
    15. TFF 6 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk..
    16. Yüz binler Kızıl Meydan'da toplandı
    17. Savcı katili PKK'lı sınırda yakalandı!
    18. Fenerbahçe'den Brezilyalı atağı!
    19. Bomba iddia! "Gül deney tavşanıydı..
    20. Polislerin dikkati tehlikeli..
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!